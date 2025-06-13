Мають другий шанс: Трамп заявив, що дав Ірану 60 днів на укладання угоди, але його не послухали

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відгукнувся на удар Ізраїлю по Ірану та повідомив, що атака відбулась на 61 день після ультиматуму про обмеження ядерної програми. Тегеран не дослухався до пропозицій Вашингтона, але тепер має шанс на продовження розмови, повідомив голова Білого дому.

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Реакція Трампа на події на Близькому Сході з'явились 13 червня о 14:34 (за Києвом) (о 7:34 за Вашингтоном), через пів доби після удару Ізраїлю. Він пояснив, що Іран отримав пропозиції, але не дослухався, ідеться у дописі президента США у соцмережі Trurh Social.

З'ясувалось, що Трамп висунув Тегерану 60-денний ультиматум для укладання угоди. Іранці нічого не зробили, і тоді настав 61 день, коли відбулась атака Ізраїлю. Голова Білого дому зауважив, що в Ірану все ще є можливість домовитись.

"Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього зробити. Тепер у них, можливо, є другий шанс!" — написав він.

Ізраїль атакував Іран - Трамп про 60-денний ультиматум Фото: Скриншот

Двома годинами раніше президент США опублікував більш розгорнуту реакцію на події в Ірані. Трамп пояснив, що "найрішучішими словами" переконував іранців укласти угоду, і при цьому натякав на "найкращу та найсмертоноснішу військову техніку", яка є у США та в Ізраїлю. Глава Білого дому заявив, що усі, хто противився угоді, тепер вже "мертві", можуть бути ще більші "смерті та руйнування", тому потрібно негайно домовлятись.

"Наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, поки нічого не залишилося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше жодних смертей, жодних руйнувань, ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ ПІЗНО", — ідеться у дописі Трампа.

Ізраїль атакував Іран - Трамп про спробу укласти угоду з Тегераном Фото: Скриншот

Ізраїль атакував Іран — деталі

Зазначимо, в ніч на 13 червня у мережі з'явились кадри удару Ізраїлю по військових об'єктах Ірану. На відео та фото з місця подій — стовпи вогню та диму, які здійнялись над військовими базами Ірану, підприємствами, причетними до збагачення урану та виготовлення ядерної бомби, а також над домівками топпосадовців Корпусу вартових Ісламської революції. Ізраїль заявив, що завдав "превентивного удару" і тепер очікує на відповідь Ірану: з огляду на згрозу, почався збір резервістів, а цивільних попросили переміститись у безпечні місця.

Після цього з'явилась заява пресслужби Державного департаменту США, у якому попереджали Іран, що йому не слід бити у відповідь по американських військових об'єктах в регіоні. Також вказувалось, що Ізраїль діяв "одноосібно".

Фокус зібрав інформацію про об'єкти та цілі, уражені ізраїльтянами під час превентивного удару. З'ясувалось, що вдалось знешкодити командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі, а також начальник іранських збройних сил Мохаммад Багері, інші воєначальники та науковці, які працювали над ядерною програмою.

Нагадуємо, після удару Ізраїлю по Ірану відбувся стрибок цін на нафту і аналітики попередили, чому це небезпечно.