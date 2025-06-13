У них есть второй шанс: Трамп заявил, что дал Ирану 60 дней на заключение сделки, но его не послушали

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп откликнулся на удар Израиля по Ирану и сообщил, что атака состоялась на 61 день после ультиматума об ограничении ядерной программы. Тегеран не прислушался к предложениям Вашингтона, но теперь имеет шанс на продолжение разговора, сообщил глава Белого дома.

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Реакция Трампа на события на Ближнем Востоке появились 13 июня в 14:34 (по Киеву) (в 7:34 по Вашингтону), через пол дня после удара Израиля. Он пояснил, что Иран получил предложения, но не прислушался, говорится в заметке президента США в соцсети Trurh Social.

Выяснилось, что Трамп выдвинул Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки. Иранцы ничего не сделали, и тогда наступил 61 день, когда состоялась атака Израиля. Глава Белого дома отметил, что у Ирана все еще есть возможность договориться.

"Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!" — написал он.

Израиль атаковал Иран — Трамп о 60-дневном ультиматуме Фото: Скриншот

Двумя часами ранее президент США опубликовал более развернутую реакцию на события в Иране. Трамп объяснил, что "самыми решительными словами" убеждал иранцев заключить сделку, и при этом намекал на "лучшую и самую смертоносную военную технику", которая есть у США и у Израиля. Глава Белого дома заявил, что все, кто противился соглашению, теперь уже "мертвы", могут быть еще большие "смерти и разрушения", поэтому нужно немедленно договариваться.

"Следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ПОКА НЕ ПОЗДНО", — говорится в заметке Трампа.

Израиль атаковал Иран — Трамп о попытке заключить сделку с Тегераном Фото: Скриншот

Израиль атаковал Иран — детали

Отметим, в ночь на 13 июня в сети появились кадры удара Израиля по военным объектам Ирана. На видео и фото с места событий — столбы огня и дыма, которые поднялись над военными базами Ирана, предприятиями, причастными к обогащению урана и изготовлению ядерной бомбы, а также над домами топ-чиновников Корпуса стражей Исламской революции. Израиль заявил, что нанес "превентивный удар" и теперь ожидает ответа Ирана: учитывая угрозу, начался сбор резервистов, а гражданских попросили переместиться в безопасные места.

После этого появилось заявление пресс-службы Государственного департамента США, в котором предупреждали Иран, что ему не следует бить в ответ по американским военным объектам в регионе. Также указывалось, что Израиль действовал "единолично".

Фокус собрал информацию об объектах и целях, пораженных израильтянами во время превентивного удара. Выяснилось, что удалось обезвредить командующего Корпусом стражей Исламской революции Хосейна Салами, а также начальника иранских вооруженных сил Мохаммада Багери, других военачальников и ученых, которые работали над ядерной программой.

Напоминаем, после удара Израиля по Ирану произошел скачок цен на нефть и аналитики предупредили, почему это опасно.