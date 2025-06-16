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Военный Фокус Необъявленная война между Ираном и Израилем Израиль атаковал ядерные объекты Ирана

Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами: много погибших и раненых (фото, видео)

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Фото: The Jerusalem Post | Иран использовал ракеты и дроны для ударов по Израилю

Иранские военные ночью 16 июня обстреляли ракетами центральную часть Израиля, под удар попали гражданские объекты.

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По меньшей мере 87 человек получили ранения, среди них 30-летняя женщина в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести, а 60 получили легкие травмы, сообщил израильской газете The Jerusalem Post утром 16 июня директор медицинской службы "Маген Давид Адом" Эли Бин.

The Times of Israel уточняет, что в результате удара иранской баллистической ракеты погибли две женщины и двое мужчин, все возрастом старше 70 лет. Местные журналисты рассказали о взрывах по всему центру Израиля.

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Иранская ракета попала в 20-этажное здание в городе Петах-Тиква

Известно о попадании ракеты в 20-этажное здание в крупнейшем городе Петах-Тиква, из-за чего серьезно повреждены четвертый и пятый этажи. На публикуемых израильскими СМИ видео можно разглядеть, как иранские ракеты попадали в район нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Ракеты попадали в район нефтеперерабатывающего завода в Хайфе

Министерство здравоохранения Ирана 15 июня сообщило о гибели 224 и госпитализации почти 1,5 тысяч человек после начала израильской операции "Народ как лев". По словам представителя министерства Хосейна Керманпура, более 90% раненых — это гражданские, в том числе женщины и дети.

Керманпур считает ложным утверждение Израиля об атаках только по военным целям на территории Ирана.

Напомним, ночью 15 июня Иран обстреливал израильский город Бат-Ям, в результате погибли пять граждан Украины.

В этот же день Иран использовал ракеты и беспилотники для ударов по городу Хайфа. В ответ ЦАХАЛ запустил ракету по Тегерану.