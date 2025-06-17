Мережу сколихнули меми через нібито збиття Іраном ізраїльського F-35: що насмішило користувачів (фото)

13 червня ЗМІ поширили інформацію про те, що протиповітряна оборона Ірану нібито збила два ізраїльських винищувачі F-35: ЦАХАЛ спростував дані, заявивши про "іранську пропаганду". Поширений кадр нібито збитого одного з літаків у мережі викликав хвилю жартів серед користувачів.

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"Протиповітряна оборона нашої країни збила два ізраїльські винищувачі, а жінку-пілота взяла в полон", — повідомило місцеве видання Tasmin, уточнивши, що один із літаків було збито нібито в районі Фордо.

На сторінці військових сил Ірану у мережі X 16 червня також поширили кадр, який там видали нібито за збитий винищувач F-35 ВПС Ізраїлю.

Військові сили Ірану | кадр нібито збитого літака F-35

Як з'ясувалося, на фотографії продемонстровано літак, що сягає довжиною більше як 100 метрів. Натомість у відкритих джерелах є інформація про те, що насправді довжина F-35 складає трохи більше як 15 метрів.

Речник Армії оборони Ізраїлю для арабських ЗМІ Авіхая Адраї також спростував інформацію. Він написав на своїй сторінці у мережі X, що новина є "іранською пропагандою".

"Брехливі іранські ЗМІ. Пропаганда іранських ЗМІ є голослівною та необґрунтованою", — наголосив посадовець.

Іран поширив фейк про збиття ізраїльського F-35: меми у мережі

Публікація фейкового збитого літака F-35 викликала хвилю жартів серед користувачів соціальних мереж.

Один із користувачів згенерував фото, яке підписав так:

"Пілота гігантського 90-метрового F-35 захопив Іран!".

Мем про збиття Іраном літака F-35

Інший користувач оприлюднив фото, яке ілюструє, що Ірану нібито вдалося приземлити цілу планету — Сатурн.

X | мем про збиття Іраном винищувача F-35

Ще один мем із мережі ілюструє на місці нібито збитого літака автомобіль.

X | мем про збиття Іраном винищувача F-35

Також у мережі пожартували із "захопленого Іраном пілота" літака F-35: кадр ілюструє, як він лежить, обтягнений мотузками та оточений іранцями, і сміється.

X | мем про збиття Іраном винищувача F-35

Зазначимо, що схожі фейкові новини щодо атак поширюють у мережі не вперше. Так, 11 травня пакистанський уряд видав кадри з відеогри за власну відповідь на атаки Індії.

16 червня ЦАХАЛ заявив, що в Ірані було знищено унікальний літак-заправник Boeing.