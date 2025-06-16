Пока еще не в РФ: где верховный лидер Ирана Али Хаменеи прячется от атак Израиля

Источники сообщают, что Хаменеи и его семья скрываются в бункере к северу от Тегерана. В подземное убежище он отправился через несколько часов после того, как Израиль начал атаки Ирана.

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перемещен в подземный бункер в Лавизане. И все члены семьи Хаменеи, включая его сына Моджтабу, находятся с ним, пишет Iran International со ссылкой на два информированных источника в Иране.

Али Хаменеи на встрече с Владимиром Путиным Фото: Радио Свобода

Во время предыдущих операций против Израиля True Promise 1 и True Promise 2 семья "Высшего руководителя" также была доставлена ​​в бункер.

Первая прямая атака Ирана на Израиль, операция True Promise 1, состоялась 13 апреля 2024 года и включала более 300 ракет и беспилотников, нацеленных на военные объекты. Удар был нанесен в ответ на убийство двух иранских генералов в Дамаске.

1 октября 2024 года последовала операция "Истинное обещание 2", в ходе которой около 200 ракет были нацелены на израильские военные объекты в ответ на убийство лидеров боевиков, связанных с Ираном, включая бывшего лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

А в воскресенье Израиль впервые нанес удар по городу Мешхед, расположенному в 2300 километрах от своей территории.

Дипломатический источник на Ближнем Востоке сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду стал предупреждением верховному лидеру Ирана, что нигде в стране ему небезопасно.

Этот же инсайдер добавил, что Израиль мог устранить Хаменеи в первую ночь операции, но израильское правительство решило сохранить ему жизнь, чтобы дать ему последний шанс принять решение о полном свертывании программы Исламской Республики по обогащению урана.

Израиль атаковал Иран

Трамп дал Хаменеи двухмесячный срок, чтобы согласиться на демонтаж иранской программы обогащения. Однако иранский лидер проигнорировал как его, так и израильские предупреждения.

По словам источников, с началом израильских авиаударов такая возможность представилась снова — на этот раз для него, чтобы реалистично оценить военный потенциал Израиля и отдать приказ о свертывании программы обогащения.

Напомним, Израиль атаковал Иран, чтобы избавиться от потенциальной ядерной угрозы с его стороны. Однако наиболее вероятное хранилище ядерного топлива от ударов не пострадало.

Также Фокус писал, что заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Али Асгар Хеджази уже договорился с российскими официальными лицами о возможном выезде для себя и своей семьи