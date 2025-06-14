Хранилище не пострадало: значительная часть ядерной программы Ирана осталась невредимой, — NYT

Израиль атаковал Иран, чтобы избавиться от потенциальной ядерной угрозы с его стороны. Однако наиболее вероятное хранилище ядерного топлива от ударов не пострадало, и это могло быть сделано намеренно.

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Израилю удалось нанести серьезные повреждения одному из ключевых ядерных объектов в Иране — наземному производству топлива, а также ликвидировать иранских военачальников и чиновников. Однако международные инспекторы сообщили The New York Times 13 июня, что страна хранит свои запасы в огромном комплексе за пределами города Исфаган.

Израильские истребители, ракеты и БПЛА первой волны как бы обходили вниманием Исфаган, несмотря на то, что это, по данным западных спецслужб, там размещен один из центров секретных иранских программ исследования ядерного оружия. Во время второй волны атаки был атакован город, но не склад топлива. Вместо этого Израиль сосредоточился на лабораториях, которые работали над превращением уранового газа в металл.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтверждал, что там фиксировали ядерное топливо. Инспекторы провели на объектах в Исфагане несколько недель, готовя отчет о возможностях Ирана и выполнении им требований. Кажется загадочным, что Израиль избежал удара по одному из крупнейших ядерных объектов в стране, ведь запасы открывают быстрый путь к созданию небольшого арсенала. В то же время именно необходимостью избавиться от угрозы израильский премьер Беньямин Нетаньяху объяснял приказ об атаке.

Политик сообщал, что Иран произвел достаточно высокообогащенного урана для 9 атомных бомб. Другие эксперты оценивают возможности выше и говорят о 10 бомбах. Реальное же количество будет зависеть от того, насколько эффективным будет производство боеголовок или бомб.

Ядерные объекты Ирана на карте Фото: The New York Times

Нетаньяху отмечал намерения Ирана получить ядерное оружие и возможности сделать это за "очень короткое время". Израильские чиновники не ответили на вопрос, почему пока сохранили хранилище с ядерным топливом. Однако в издании не исключают, что оно еще может оказаться под ударом.

Внешние эксперты убеждены, что не трогать объект в Исфагане — это сознательный выбор. Представитель Федерации американских ученых Джон Вольфсталь объяснил это опасениями относительно "радиологического инцидента" в результате попадания. Кроме того, по его мнению, Израиль верит в свою способность заставить Иран добровольно отдать запасы урана.

Отмечается, что страхи относительно последствий удара по хранилищу — вполне реальны. Бомбардировка не привела бы к ядерному взрыву, однако могла бы высвободить топливо в окружающую среду. Это создало бы радиационную опасность и по факту превратило бы объект в грязную бомбу.

Гросси информировал, что Иран подтвердил атаку по заводу по обогащению топлива в Натанзе. По его словам, наземная часть, где производили уран, была уничтожена, наблюдалось внутреннее радиологическое и химическое загрязнение. Однако, как сообщается, подземные залы с одними из самых современных и мощных центрифуг в Иране могли остаться невредимыми.

Другое возможное объяснение — Израиль считает, что сможет заблокировать Ирану дальнейшее обогащение запасов до нужного уровня в 90%. По оценке американской разведки, этот процесс может занять всего несколько дней или недель. Для бомб можно использовать и менее чистое топливо, но это создало бы новые вызовы для Ирана.

Если объект в Натанзе выведут из строя, лучшим выходом для Ирана будет перевезти топливо на меньший обогатительный завод Фордо, похороненный под горой на базе КСИР. По оценке МАГАТЭ, речь идет о глубине в примерно 800 метров. Скорее всего, это делает объект неуязвимым перед израильским оружием для разрушения бункеров.

Экс-сотрудник американской разведки объяснил, что Иран почти наверняка не решится транспортировать 60-процентное обогащенное топливо в Натанз, опасаясь, что это станет "легкой добычей" для БПЛА.

Также Израиль сосредоточился на уничтожении ключевых ученых Ирана. Широко известно уже о гибели двух — физика Мохаммада Мехди Тегеранджи и бывшего председателя Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси.

Напомним, Иран нанес ответный удар, атаковав Израиль примерно 150 баллистическими ракетами. В СМИ сообщали о попадании по комплексу Кирия — стратегическому военному центру в центре Тель-Авива.

14 июня появились фото последствий иранской атаки. В городах Израиля серьезно повреждены дома, сообщают о гибели по меньшей мере трех человек и десятки пострадавших.