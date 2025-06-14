Погибшие люди и разрушенные дома: в Израиле показали последствия атаки Ирана (фото)

В результате ударов погибли по меньшей мере три человека и получили ранения еще десятки. Одна из ракет упала в городе Ришон-ле-Цион, серьезно повредив дома.

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Ночью на 14 июня Иран выпустил по Израилю ракеты, государственное телевидение транслировало кадры ударов по Израилю и видео с местными, которые радовались и раздавали сладости. Также утром, как передали в Associated Press, были перехвачены беспилотники вблизи Мертвого моря.

Больница в Тель-Авиве оказала помощь 7 пострадавшим в результате обстрела, все они кроме одного получили легкие ранения. Пожарно-спасательная служба Израиля информировала, что эти люди были ранены в результате попадания ракеты в здание в городе. Представитель больницы рассказал, что одна женщина погибла.

Через несколько часов другая ракета упала вблизи домов в городе Ришон-ле-Цион, в результате удара погибли еще два человека. 19 человек, по данным израильской службы скорой помощи, получили ранения. Спасатели заявили о серьезных повреждениях четырех домов.

В службе "скорой" сообщили, что в результате обстрела района Тель-Авива были ранены 34 человека. Одна женщина получила тяжелые травмы, оказавшись под обломками. Журналист AP видел последствия атаки в городе Рамат-Ган — сгоревшие машины, по меньшей мере три поврежденных дома, в одном из них почти полностью вырвало.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат аль-Ришек подчеркнул, что "ни одна агрессия не остается безнаказанной", и реакция Ирана это доказывает. Он заявил об успешном поражении десятками ракет и БПЛА по целям в глубине Израиля, несмотря на "весь ажиотаж" вокруг его ПВО.

"Послание ответа четкое: тот, кто нападает, заплатит цену", — сказал Иззат аль-Ришек.

В Al Arabiya опубликовали фото повреждений на месте ракетного удара в городе Ришон-ле-Цион в результате иранской атаки.

Напомним, государственное информационное агентство Ирана IRNA официально заявляло о пусках сотен ракет по Израилю. ЦАХАЛ призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока работают силы ПВО.

В СМИ передавали, что Иран атаковал Израиль примерно 150 баллистическими ракетами. Под ударом оказался "израильский аналог Пентагона" — стратегический военный центр Кирия.