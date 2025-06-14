Загиблі люди й зруйновані будинки: в Ізраїлі показали наслідки атаки Ірану (фото)

Внаслідок ударів загинули щонайменше троє осіб і отримали поранення ще десятки. Одна з ракет впала в місті Рішон-ле-Ціон, серйозно пошкодивши будинки.

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Вночі на 14 червня Іран випустив по Ізраїлю ракети, державне телебачення транслювало кадри ударів по Ізраїлю та відео з місцевими, які раділи й роздавали солодощі. Також вранці, як передали в Associated Press, були перехоплені безпілотники поблизу Мертвого моря.

Лікарня в Тель-Авіві надала допомогу 7 постраждалим внаслідок обстрілу, усі вони окрім одного отримали легкі поранення. Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю інформувала, що ці люди були поранені внаслідок влучання ракети у будівлю в місті. Представник лікарні розповів, що одна жінка загинула.

За кілька годин інша ракета впала поблизу будинків у місті Рішон-ле-Ціон, внаслідок удару загинули ще дві особи. 19 осіб, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, отримали поранення. Рятувальники заявили про серйозні пошкодження чотирьох будинків.

У службі "швидкої" повідомили, що в результаті обстрілу району Тель-Авіва були поранені 34 людини. Одна жінка отримала важкі травми, опинившись під уламками. Журналіст AP бачив наслідки атаки у місті Рамат-Ган — згорілі машини, щонайменше три пошкоджені будинки, в одного з них майже повністю вирвало.

Високопосадовець ХАМАС Іззат аль-Рішек наголосив, що "жодна агресія не залишається безкарною", і реакція Ірану це доводить. Він заявив про успішне ураження десятками ракет і БПЛА по цілях вглибині Ізраїлю попри "весь ажіотаж" навколо його ППО.

"Послання відповіді чітке: той, хто нападає, заплатить ціну", — сказав Іззат аль-Рішек.

В Al Arabiya опублікували фото пошкоджень на місці ракетного удару в місті Рішон-ле-Ціон внаслідок іранської атаки.

Нагадаємо, державне інформаційне агентство Ірану IRNA офіційно заявляло про пуски сотень ракет по Ізраїлю. ЦАХАЛ закликав місцевих жителів залишатись в укриттях, поки працюють сили ППО.

У ЗМІ передавали, що Іран атакував Ізраїль приблизно 150 балістичними ракетами. Під ударом опинився "ізраїльський аналог Пентагону" — стратегічний військовий центр Кірія.