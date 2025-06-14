Сховище не постраждало: значна частина ядерної програми Ірану залишилась неушкодженою, — NYT

Ізраїль атакував Іран, щоб позбутись потенційної ядерної загрози з його боку. Однак найбільш ймовірне сховище ядерного палива від ударів не постраждало, і це могло бути зроблено навмисно.

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Ізраїлю вдалося завдати серйозних пошкоджень одному з ключових ядерних об’єктів в Ірані — наземному виробництву палива, а також ліквідувати іранських воєначальників та чиновників. Однак міжнародні інспектори повідомили The New York Times 13 червня, що країна зберігає свої запаси у величезному комплексі за межами міста Ісфаган.

Ізраїльські винищувачі, ракети й БПЛА першої хвилі ніби оминали увагою Ісфаган попри те, що це, за даними західних спецслужб, там розміщений один з центрів секретних іранських програм дослідження ядерної зброї. Під час другої хвилі атаки було атаковане місто, але не склад палива. Натомість Ізраїль зосередився на лабораторіях, які працювали над перетворенням уранового газу в метал.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтверджував, що там фіксували ядерне паливо. Інспектори провели на об’єктах в Ісфагані кілька тижнів, готуючи звіт про можливості Ірану та виконанні ним вимог. Здається загадковим, що Ізраїль уникнув удару по одному з найбільших ядерних об'єктів в країні, адже запаси відкривають найшвидший шлях до створення невеликого арсеналу. Водночас саме необхідністю позбутись загрози ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу пояснював наказ про атаку.

Політик повідомляв, що Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для 9 атомних бомб. Інші експерти оцінюють можливості вище й говорять про 10 бомб. Реальна ж кількість залежатиме від того, наскільки ефективним буде виробництво боєголовок або бомб.

Ядерні об'єкти Ірана на карті Фото: The New York Times

Нетаньягу наголошував на намірах Ірану отримати ядерну зброю й можливостях зробити це за "дуже короткий час". Ізраїльські чиновники не відповіли на запитання, чому поки зберегли сховище з ядерним паливом. Однак у виданні не виключають, що воно ще може опинитись під ударом.

Зовнішні експерти переконані, що не чіпати об’єкт в Ісфагані — це свідомий вибір. Представник Федерації американських вчених Джон Вольфсталь пояснив це побоюваннями щодо "радіологічного інциденту" внаслідок влучання. Окрім того, на його думку, Ізраїль вірить у свою здатність примусити Іран добровільно віддати запаси урану.

Зазначається, що страхи щодо наслідків удару по сховищу — цілком реальні. Бомбардування не призвело б до ядерного вибуху, однак могло б вивільнити паливо в навколишнє середовище. Це створило б радіаційну небезпеку і по факту перетворило б об’єкт на брудну бомбу.

Гроссі інформував, що Іран підтвердив атаку по заводу зі збагачення палива в Натанзі. З його слів, наземна частина, де виробляли уран, була знищена, спостерігалось внутрішнє радіологічне та хімічне забруднення. Однак, як повідомляється, підземні зали з одними з найсучасніших і найпотужніших центрифуг в Ірані могли залишитись неушкодженими.

Інше можливе пояснення — Ізраїль вважає, що зможе заблокувати Ірану подальше збагачення запасів до потрібного рівня у 90%. За оцінкою американської розвідки, цей процес може зайняти лише кілька днів або тижнів. Для бомб можна використати й менш чисте паливо, але це створило б нові виклики для Ірану.

Якщо об’єкт в Натанзі виведуть з ладу, найкращим виходом для Ірану буде перевезти паливо на менший збагачувальний завод Фордо, похований під горою на базі КВІР. За оцінкою МАГАТЕ, йдеться про глибину у приблизно 800 метрів. Найімовірніше, це робить об’єкт невразливим перед ізраїльською зброєю для руйнування бункерів.

Експрацівник американської розвідки пояснив, що Іран майже напевне не наважиться транспортувати 60-відсоткове збагачене паливо у Натанз, побоюючись, що це стане "легкою здобиччю" для БПЛА.

Також Ізраїль зосередився на знищенні ключових науковців Ірану. Широко відомо вже про загибель двох — фізика Мохаммада Мехді Тегеранджі та колишнього голову Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі.

Нагадаємо, Іран завдав удару у відповідь, атакувавши Ізраїль приблизно 150 балістичними ракетами. У ЗМІ повідомляли про влучання по комплексу Кірія — стратегічному військовому центру в центрі Тель-Авіва.

14 червня з’явились фото наслідків іранської атаки. У містах Ізраїля серйозно пошкоджені будинки, повідомляють про загибель щонайменше трьох осіб та десятки постраждалих.