"Пакуют чемоданы": власти Ирана договариваются с Кремлем о побеге в РФ, — СМИ
Верхушка властной вертикали Ирана ведет переговоры с Москвой о бегстве в Россию в случае ухудшения ситуации.
Заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Али Асгар Хеджази уже договорился с российскими официальными лицами о возможном выезде для себя и своей семьи, пишет Iran International со ссылкой на собственные источники.
"Согласно информации, высокопоставленный российский чиновник заверил Хеджази, что в случае эскалации Москва будет способствовать его эвакуации через безопасный коридор", — говорится в материале.
Журналисты подчеркнули, что другие высокопоставленные чиновники Ирана также получили подобные контакты, а некоторые из них уже завершают подготовку собственных маршрутов отхода.
Отметим, что в недавнем видеообращении премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что высокопоставленные иранские лидеры "пакуют чемоданы".
"Могу вам сказать, что у нас есть признаки того, что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что приближается", — подчеркнул Нетаньяху.
Напомним, 15 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова подписать отказ от ядерного оружия.
В этот же день Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить соглашение и заключат его.