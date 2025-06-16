Война Ирана с Израилем: США массово перебрасывают в Европу самолеты KC-135 и KC-46 (карта)

Воздушные силы США массово перебрасывают в Европу самолеты-заправщики KC-135 и KC-46. Вероятно, машины помогут ЦАХАЛ поражать цели в Иране.

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Беспрецедентные авиаманевры самолетов KC-135 и KC-46 с американских военных баз через Атлантику замечены 15 и 16 июня. Всего вылетело более 30 машин, сообщает издание Military Watch.

С высокой долей вероятности самолеты предназначены для участия в продолжающейся войне Израиля с Ираном. Заправщики воздушных сил нескольких западных стран поддерживают усилия израильских ВВС для авиаударов по целям в Иране.

Самолеты могут заправлять истребители и бомбардировщики ВВС США

Другой вариант заключается в том, что самолеты будут заправлять истребители и бомбардировщики ВВС и ВМС США, если Штаты решат активно вступить в войну. Как уточняют обозреватели, США уже являются участниками боев, так как развернули системы ПВО THAAD и эсминцы AEGIS для уничтожения иранских баллистических ракет.

Заправщики США поддерживают усилия израильских ВВС для авиаударов по целям в Иране

Истребители F-15 ВВС Израиля могут достичь территории Ирана без дозаправки в воздухе. Но основной авиапарк ЦАХАЛ состоит из F-16, которым не хватит топлива даже при наличии внешних баков для нанесения ударов по большинству иранских целей.

Западные истребители имеют гораздо меньшую дальность полета, чем их китайские или российские аналоги. К примеру, у F-35 боевой радиус — до 1000 километров по сравнению с 2000 километрами у китайского J-20 или российского Су-34, отмечает издание.

Потенциальная уязвимость авианосных групп ВМС США к иранским ракетным ударам заставит их совершать вылеты на значительные расстояния.

Кроме авиационной составляющей, на Ближнем Востоке развернут атомные авианосцы USS Carl Vinson и USS Nimitz ВМС США в дополнение к британскому HMS Prince of Wales.

Напомним, Иран ночью 16 июня обстрелял баллистическими ракетами центр Израиля, из-за чего погибли четыре человека и десятки пострадали.

Президент США Дональд Трамп уверен, что две воюющие страны "должны заключить мирное соглашение" по примеру Индии и Пакистана.