Війна Ірана з Ізраїлем: США масово перекидають до Європи літаки KC-135 і KC-46 (карта)

Повітряні сили США масово перекидають до Європи літаки-заправники KC-135 і KC-46. Ймовірно, машини допоможуть ЦАХАЛ бити по цілях в Ірані.

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Безпрецедентні авіаманеври літаків KC-135 і KC-46 з американських військових баз через Атлантику помічені 15 і 16 червня. Загалом вилетіло понад 30 машин, повідомляє видання Military Watch.

З високою часткою ймовірності літаки призначені для участі у війні Ізраїлю з Іраном, що триває. Заправники повітряних сил кількох західних країн підтримують зусилля ізраїльських ВПС для авіаударів по цілях в Ірані.

Літаки можуть заправляти винищувачі та бомбардувальники ВПС США

Інший варіант полягає в тому, що літаки заправлятимуть винищувачі і бомбардувальники ВПС і ВМС США, якщо Штати вирішать активно вступити у війну. Як уточнюють оглядачі, США вже є учасниками боїв, оскільки розгорнули системи ППО THAAD і есмінці AEGIS для знищення іранських балістичних ракет.

Заправники США підтримують зусилля ізраїльських ВПС для авіаударів по цілях в Ірані

Винищувачі F-15 ВПС Ізраїлю можуть досягти території Ірану без дозаправки в повітрі. Але основний авіапарк ЦАХАЛ складається з F-16, яким не вистачить палива навіть за наявності зовнішніх баків для нанесення ударів по більшості іранських цілей.

Західні винищувачі мають набагато меншу дальність польоту, ніж їхні китайські або російські аналоги. Наприклад, у F-35 бойовий радіус — до 1000 кілометрів порівняно з 2000 кілометрами у китайського J-20 або російського Су-34, зазначає видання.

Потенційна вразливість авіаносних груп ВМС США до іранських ракетних ударів змусить їх здійснювати вильоти на значні відстані.

Крім авіаційної складової, на Близькому Сході розгорнуть атомні авіаносці USS Carl Vinson і USS Nimitz ВМС США на додаток до британського HMS Prince of Wales.

Нагадаємо, Іран уночі 16 червня обстріляв балістичними ракетами центр Ізраїлю, через що загинули четверо людей і десятки постраждали.

Президент США Дональд Трамп упевнений, що дві країни, які воюють, "повинні укласти мирну угоду" за прикладом Індії та Пакистану.