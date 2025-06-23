До 72 грн за літр: коли українцям доведеться платити більше за бензин

Бомбардування США головних ядерних об'єктів Ірану спровокувало побоювання через загрозу перебоїв поставок нафтопродуктів, якщо Тегеран все ж таки ухвалить остаточне рішення щодо блокування Ормузької протоки, ключового нафтового вузла на Близькому Сході.

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Зокрема, експерти не виключають зростання світових цін на газ і нафту. Така тенденція також може позначитися в Україні, йдеться в матеріалі "Фактів".

Згідно з аналітикою інвестиційного банку Goldman Sachs, у разі навіть часткового блокування протоки ціна на нафту Brent може зрости до $110 за барель, а потім стабілізуватися на рівні $95 у четвертому кварталі 2025 року.

На користь такого розвитку подій може свідчити той факт, що після атаки 22 червня вже наступного дня ціна нафти Brent зросла до $78,5 за барель, що стало максимумом із січня 2025 року.

За умови, що вартість нафти перевищить $100 за барель, ціна на бензин в Україні підскочить на 10-20% і сягне 72 гривень за літр.

Як зростання цін на нафту позначиться в Україні

"Якщо умовно взяти 100 доларів за барель марки Brent, то орієнтовна вартість пального на українських заправках буде приблизно такою: сьогодні в нас близько 60 гривень за літр за ціни $77 за барель. Якщо додати ще 10-20% до ціни, це дасть орієнтовно плюс 10-12 гривень. Тобто, отримаємо близько 72 гривень за літр. Але це дуже малоймовірно", — говорить голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На думку експерта, нестабільною ситуацією і загрозою енергетичної кризи може скористатися Росія, яка, ймовірно, спробує вийти з тіньового ринку і запропонувати свою нафту дешевше. Однією з цілей такого вчинку може бути бажання повернути собі частку в Європі.

"Росія вже зараз продає нафту марки Urals по $72. За $100 за Brent вона отримає значний прибуток. Але все це працює тільки в разі тривалого конфлікту. Якщо ситуація стабілізується — вигода для Росії буде мінімальною, — додав Пендзин.

Як змінилися ціни на бензин в Україні

Станом на 23 червня в Україні спостерігається зростання цін на бензин. За інформацією ресурсу Delo.ua з посиланням на надані дані Консалтинговою групою А-95, сьогодні ціни на паливо такі:

А-95+ 62,77 грн (+74 коп.)

62,77 грн (+74 коп.) А-95 58,44 грн (+79 коп.)

58,44 грн (+79 коп.) А-92 56,58 грн (+91 коп.)

56,58 грн (+91 коп.) ДП 55,56 грн (+86 коп.)

55,56 грн (+86 коп.) Газ 34,49 грн (+12 коп.)

Два сценарії від Goldman Sachs

В одному зі сценаріїв банк заявив, що падіння постачань іранської нафти на 1,75 млн барелів на день (б/д) протягом шести місяців із подальшим поступовим відновленням може призвести до того, що ціна на нафту марки Brent сягне піку в $90 за барель, а потім впаде до $60 до 2026 року.

У другому сценарії, де видобуток в Ірані залишиться стійко низьким, ціна на нафту марки Brent все ще може досягти піку в $90, але стабілізуватися в діапазоні $70-80 доларів у 2026 році через скорочення запасів і світових резервних потужностей.

Раніше Фокус писав, що парламент Ірану ухвалив рішення про блокування Ормузької протоки. Остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки і верховний лідер Ірану.

За словами експерта з енергетики Максима Білявського, чистий дефіцит нафти за умов поточного рівня видобутку і повного блокування Ормузької протоки становитиме 14 млн барелів на день, або 11,7% від потреби.