200 долларов за баррель: до каких небес может взлететь цена на нефть, если Иран перекроет Ормузский пролив

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Про Ормузский пролив и нефть.

Медиа пишут, что иранский парламент проголосовал за закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение не принято.

Сначала субъективные расчеты.

Итак, через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось примерно 21 миллион баррелей нефти или 17,5% от суточного потребления нефти.

Если пролив будет заблокирован, на глобальный рынок сможет поставляться лишь часть нефти из этого региона за счет трубопроводной системы Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Впрочем, пропускная способность этих нефтепроводов ограничена в 7 млн баррелей в день.

Поэтому чистый дефицит нефти, в условиях текущего уровня добычи и полной блокировки Ормузского пролива, составит 14 млн баррелей в день, или 11,7% от потребности.

Насколько могут вырасти котировки?

Эластичность спроса на нефть является низкой, поскольку это товар с ограниченными заменителями. Краткосрочная эластичность спроса на нефть оценивается примерно в -0,1. Это означает, что уменьшение предложения на 1% приводит к росту цен на 10%. Таким образом, цены на нефть могут вырасти на 140%.

Предположим, что котировки нефти на момент закрытия Ормузского пролива будут составлять $77 за баррель. Тогда новая цена после роста на 140% будет $184,8 за баррель. Это без учета фактора влияния паники и спекуляций.

Если будут применены нефтяные резервы и все другие страны-производители нефти максимально увеличат отгрузки, котировки, несмотря на блокировку Ормузского пролива, могут быть меньше $150 за баррель.

Фото: NASA

Кто почувствует дефицит?

Примерно 84% трафика через Ормузский пролив — это поставки нефти в Азию, в частности, в Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Поэтому в зоне наибольшего риска — Китай.

При этом 6% или 1 млн баррелей в сутки из Персидского залива транспортируется на европейский рынок. Примерно столько же нефти транспортируется на рынки Южной Америки. Непосредственно на рынок США поставляется вдвое меньше, или 3% трафика.

Что будет в Китае?

Китай имеет стратегические нефтяные резервы, которые можно в среднем оценить в 600 миллионов баррелей, что может покрыть дефицит на 80 дней, в зависимости от потребления. Однако это лишь временное решение, дальше будет наблюдаться дефицит, ведь ни Казахстан, ни государство-агрессор не способны покрыть дефицит из-за ограничений по пропускной способности инфраструктуры. К тому же не всем китайским потребителям подходит по качеству именно Urals.

В заключение. Ормузский пролив классифицируется как международный пролив, используемый для международного судоходства, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Согласно статье 37 UNCLOS, такие проливы подпадают под режим транзитного прохода, который позволяет судам и воздушным судам проходить беспрепятственно, если они делают это быстро и непрерывно. Статья 44 UNCLOS четко запрещает государствам, граничащим с проливами, препятствовать транзитному проходу и запрещает его приостановление.

Стоим и сохраняем спокойствие.

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