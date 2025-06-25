Война Израиля и Ирана не завершена, и аналитики ожидают дальнейших колебаний цены нефти в мире. Фокус узнал, какие риски существуют для нефтяного рынка и будут ли украинцы наблюдать изменение ценников на автозаправочных комплексах.

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Цены на нефть выросли 25 июня, поскольку инвесторы оценили стабильность прекращения огня между Ираном и Израилем, но остались вблизи многонедельных минимумов из-за перспективы того, что поставки сырой нефти не будут прерваны. Об этом говорится в материале Reuters. Таким образом, 25 июня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до 67,99 долл. за баррель, тогда как американская нефть WTI выросла на 1,4% до 65,24 долл. Интересно, что вчера, 24 июня, как сообщил Bloomberg, цены на нефть Brent снизились на 3,8%, но продолжали колебаться, поскольку хрупкое прекращение огня между Израилем и Ираном помогло охладить конфликт, который всколыхнул богатый энергоносителями Ближний Восток. "Хотя цены резко выросли после первого нападения Израиля, конфликт не оказал существенного влияния на потоки нефти из Персидского залива, а экспорт из самого Ирана резко вырос", — говорится в статье издания. Фокус узнал, что будет с ценой нефти и повлияют ли колебания нефтяных котировок на стоимость топлива в Украине.

Цена нефти: как будут меняться котировки, если Иран заблокирует Ормузский пролив

Военный конфликт Израиля и Ирана однозначно влияет и будет в ближайшем будущем влиять на нефтяные цены, говорят опрошенные Фокусом аналитики.

"Конфликт, безусловно, влияет на рынок. Потому что 2% экспорта нефти обеспечивает Иран (включая теневые схемы). Также есть риск, что Иран может блокировать Ормузский пролив. То есть вопрос, пойдет ли на это Иран, и если да, то каким будет ответ. И вопрос, насколько долго будут продолжаться вообще военные действия, которые могут заблокировать судоходство в проливе и танкеры с нефтью", — отмечает Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков.

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Ранее мировые эксперты говорили, что стоимость нефти поднимется выше 100 долларов за баррель, если Иран заблокирует Ормузский пролив. Сейчас этот риск остается, но уже не столь актуален, ведь цены на нефть то падают, то медленно растут, что означает стабилизацию ожиданий.

Страны ОПЕК могут увеличить добычу, если ситуация на нефтяном рынке осложнится Фото: РИА Новости

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что вероятность блокировки пролива есть, но такая ситуация будет недолгой, поскольку затрагивает интересы других стран Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии и Катара. "Да и самому иранскому режиму для продолжения существования нужен нефтяной экспорт. Плюс боевые возможности флота США и Великобритании значительно больше иранских. Поэтому длительное блокирование пролива маловероятно", — отметил Виталий Шапран в комментарии Фокусу.

Каких цен ждать на нефть и вырастет ли стоимость бензина на АЗС в Украине

Хотя опасения блокировки пролива, через который идет до 21% мирового экспорта нефти, все еще остаются на повестке дня у нефтяных трейдеров и экспертов рынка, многие факторы сегодня указывают на то, что сумасшедшего роста цен не будет, как не будет и дефицита нефти и нефтепродуктов.

"ОПЕК стремительно наращивает наращивает добычу нефти. Саудовская Аравия имеет много возможностей для быстрого ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей добычи. Китай и другие страны накопили безумный, просто безумный запас нефти, который находится в танкерах, в нефтехранилищах. Между тем, во время военных операций Израиль не направляет огонь на промышленные объекты Ирана, на добывающие мощности. А Ормуз все еще открыт", — говорит Андрей Шевчишин, который считает, что при необходимости ОПЕК могут нарастить добычу, что нивелирует риски возникновения дефицита ресурса.

Стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель, если Иран заблокирует Ормузский пролив

Такого же мнения и Виталий Шапран. "Высоких цен на нефть не будет из-за позиции Саудовской Аравии и ОПЕК, а также из-за того, что Иран сам является экспортером нефти, которая является едва ли не единственным экспортным ресурсом в их экономике", — говорит он. И добавляет: в июле-августе на фоне непоколебимой позиции Саудовской Аравии и ОПЕК по увеличению добычи нас ожидает коридор 60-70 долларов за баррель, с трендом к снижению цен.

Главный вопрос — пойдет ли Иран на блокирование Ормузского пролива, по которому идут танкеры с нефтью Фото: Flickr

"Иран с этой войной попал в "идеальный шторм". Экономически они не потянут длительную войну. Обедневшее население в 90 млн человек, примитивные технологии и большие потери в оборонной промышленности после авиационных ударов заставят Иран продавать больше нефти. Так оно уже и произошло, потому что в первую неделю операции экспорт нефти из Ирана срез на 44%. У Ирана нет друзей, которые могли бы кредитовать эту войну. Единственный источник финансирования этой войны — это иранская нефть", — отмечает Виталий Шапран. По его мнению, увеличение военных кораблей НАТО на Ближнем Востоке может создать значительные неудобства для российского теневого танкерного флота.

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Что же касается стоимости топлива в Украине, то эксперты не ожидают серьезных ценовых колебаний. Хотя вероятность некоторого роста цен на АЗС остается высокой. "Цены на колонках в Украине будут соответствовать закупочным мировым ценам. И если мировые цены будут падать, упадут и цены на АЗС. Потребление топлива уменьшается, а количество желающих его продавать — нет. Поэтому борьба обостряется, и основной инструмент — цена", — говорит директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

Дефицита топлива в Украине не будет, говорят специалисты, но цена может вырасти в зависимости от колебаний стоимости нефти на мировых рынках Фото: Getty

Топливного коллапса в Украине точно не будет, уверен аналитик Андрей Шевчишин. Он напомнил, что сейчас стоимость нефти в мире снижается, а каждое падение на 5 долларов стоимости нефти на мировом рынке отражается в Украине в пределах минус 1,2 грн на литре топлива. Но в Украине на цены на АЗС влияют не только нефтяные котировки, но и курс евро, ведь почти весь объем топлива Украина импортирует в странах ЕС.

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"И мы имеем с одной стороны снижение цены нефти, с другой стороны — повышение курса евро, а наши поставщики — это Европа. Курсовые колебания будут давить на цену топлива в Украине. Однако падение цены нефти может быть более существенным, чем давление курсовых колебаний, а потому в Украине может в перспективе подешеветь бензин, если на мировом рынке четко закрепится тренд на снижение цены нефти", — резюмировал Андрей Шевчишин.