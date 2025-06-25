Війна Ізраїлю та Ірану не завершена, і аналітики очікують подальших коливань ціни нафти у світі. Фокус дізнався, які ризики існують для нафтового ринку і чи спостерігатимуть українці зміну цінників на автозаправних комплексах.

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Ціни на нафту зросли 25 червня, оскільки інвестори оцінили стабільність припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, але залишилися поблизу багатотижневих мінімумів через перспективу того, що постачання сирої нафти не буде перервано. Про це йдеться у матеріалі Reuters. Таким чином, 25 червня ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,3% до 67,99 дол. за барель, тоді як американська нафта WTI зросла на 1,4% до 65,24 дол. Цікаво, що вчора, 24 червня, як повідомив Bloomberg, ціни на нафту Brent знизилися на 3,8%, але продовжували коливатися, оскільки крихке припинення вогню між Ізраїлем та Іраном допомогло охолодити конфлікт, який сколихнув багатий на енергоносії Близький Схід. «Хоча ціни різко зросли після першого нападу Ізраїлю, конфлікт не мав суттєвого впливу на потоки нафти з Перської затоки, а експорт з самого Ірану різко зріс», - йдеться у статті видання. Фокус дізнався, що буде з ціною нафти та чи вплинуть коливання нафтових котирувань на вартість пального в Україні.

Ціна нафти: як будуть змінюватись котирування, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку

Військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану однозначно впливає та буде в найближчому майбутньому впливати на нафтові ціни, кажуть опитані Фокусом аналітики.

«Конфлікт, безумовно, впливає на ринок. Бо 2% експорту нафти забезпечує Іран (включно з тіньовими схемами). Також є ризик, що Іран може блокувати Ормузьку протоку. Тобто питання, чи піде на це Іран, і якщо так, то якою буде відповідь. І питання, наскільки довго триватимуть взагалі військові дії, що можуть заблокувати судноплавство у протоці та танкери з нафтою», - зазначає Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків.

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Раніше світові експерти казали, що вартість нафти підніметься вище 100 доларів за барель, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку. Наразі цей ризик залишається, але вже не настільки актуальний, адже ціни на нафту то падають, то повільно зростають, що означає стабілізацію очікувань.

Країни ОПЕК можуть збільшити видобуток, якщо ситуація на нафтовому ринку ускладниться Фото: РИА Новости

Економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран каже, що ймовірність блокування протоки є, але така ситуація буде недовгою, оскільки зачіпає інтереси інших країн Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії та Катару. «Та і самому іранському режиму для продовження існування потрібний нафтовий експорт. Плюс бойові можливості флоту США та Великобританії значно більші за іранські. Тому тривале блокування протоки є малоймовірним», - зауважив Віталій Шапран у коментарі Фокусу.

Яких цін чекати на нафту та чи зросте вартість бензину на АЗС в Україні

Хоча побоювання блокування протоки, через яку іде до 21% світового експорту нафти, все ще залишаються на повістці дня у нафтових трейдерів та експертів ринку, багато чинників сьогодні вказують на те, що шаленого зростання цін не буде, як не буде і дефіциту нафти та нафтопродуктів.

«ОПЕК стрімко нарощує нарощує видобуток нафти. Саудівська Аравія має багато можливостей для швидкого введення в експлуатацію додаткових потужностей видобутку. Китай та інші країни накопичили шалений, просто шалений запас нафти, який знаходиться в танкерах, у нафтосховищах. Тим часом, під час військових операцій Ізраїль не спрямовує вогонь на промислові об’єкти Ірану, на видобувні потужності. А Ормуз все ще відкритий», - каже Андрій Шевчишин, який вважає, що за потреби ОПЕК можуть наростити видобуток, що нівелює ризики виникнення дефіциту ресурсу.

Вартість нафти може перевищити 100 доларів за барель, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку

Такої ж думки і Віталій Шапран. «Високих цін на нафту не буде через позицію Саудівської Аравії та ОПЕК, а також через те що Іран сам є експортером нафти, яка є чи не єдиним експортним ресурсом в їх економіці», - каже він. І додає: в липні-серпні на фоні непохитної позиції Саудівської Аравії та ОПЕК зі збільшення видобутку нас очікує коридор 60-70 доларів за барель, з трендом до зниження цін.

Головне питання - чи піде Іран на блокування Ормузької протоки, якою ідуть танкери з нафтою Фото: Flickr

«Іран з цією війною потрапив в «ідеальний шторм». Економічно вони не потягнуть тривалу війну. Збідніле населення в 90 млн осіб, примітивні технології та великі втрати в оборонній промисловості після авіаційних ударів примушуватиме Іран продавати більше нафти. Так воно вже і сталось, бо в перший тиждень операції експорт нафти з Ірану зріз на 44%. У Ірану немає друзів, які б могли кредитувати цю війну. Єдине джерело фінансування цієї війни – це іранська нафта», - зазначає Віталій Шапран. На його думку, збільшення військових кораблів НАТО на Близькому сході може створити значні незручності для російського тіньового танкерного флоту.

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Що ж стосується вартості палива в Україні, то експерти не очікують серйозних цінових коливань. Хоча вірогідність деякого зростання цін на АЗС залишається високою. «Ціни на колонках в Україні будуть відповідати закупівельним світовим цінам. І якщо світові ціни будуть падати, впадуть і ціни на АЗС. Споживання пального зменшується, а кількість бажаючих його продавати – ні. Тому боротьба загострюється, і основний інструмент – ціна», - каже директор «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн.

Дефіциту пального в Україні не буде, кажуть фахівці, але ціна може зрости залежно від коливань вартості нафти на світових ринках Фото: Getty

Паливного колапсу в Україні точно не буде, впевнений аналітик Андрій Шевчишин. Він нагадав, що наразі вартість нафти у світі знижується, а кожне падіння на 5 доларів вартості нафти на світовому ринку відображається в Україні в межах мінус 1,2 грн на літрі пального. Але в Україні на ціни на АЗС впливають не лише нафтові котирування, але і курс євро, адже майже весь обсяг пального Україна імпортує в країнах ЄС.

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«І ми маємо з одні з одного боку зниження ціни нафти, з іншого боку - підвищення курсу євро, а наші поставщики - це Європа. Курсові коливання будуть тиснути на ціну пального в Україні. Проте падіння ціни нафти може бути більш суттєвим, ніж тиск курсових коливань, а тому в Україні може в перспективі подешевшати бензин, якщо на світовому ринку чітко закріпиться тренд на зниження ціни нафти», - резюмував Андрій Шевчишин.