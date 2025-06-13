На фоне атаки Израиля на Иран цены на нефть резко выросли на 13% до 78 долларов за баррель. Стоимость нефти сейчас, 13 июня, "откатилась". Фокус спросил у экспертов, чего ожидать от обострения на Ближнем Востоке и кому выгодна эта война.

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На Ближнем Востоке началась одна из самых масштабных военных эскалаций в регионе за последние десятилетия с серьезными рисками расширения конфликта. Более того, атака Израиля на Иран вызвала резкий скачок цен на нефть. Согласно данным Bloomberg, сразу после того, как Израиль нанес ряд ударов по Ирану цена марки Brent превысила 78 долларов за баррель. Скачок стал самым большим ростом за день с марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас цены откатились до 73-75 долларов и по состоянию на полдень 13 июня, согласно анализу финпортала MarketWatch/AP уровень цены на нефть Brent составляют 73,18 (+5,5 %) долларов.Фокус выяснил, что будет с ценами на нефть дальше, какое главное событие способно подтолкнуть их вверх и кто от этого выиграет.

Война Израиля и Ирана и ценовые качели на нефть: сколько будет стоить сырье

По словам экспертов, реакция рынков на войну Ирана и Израиля была более эмоциональной, чем обоснованной, по крайней мере в краткосрочной перспективе. На кратковременность скачка цен на нефть Фокусу указал и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Цены на нефть резко выросли на 13% до $78 за баррель после обострения на Ближнем Востоке

"Рынок достаточно быстро отреагировал и сейчас цены существенно откатились. Начальная реакция рынка показала рост на 13%, но потом он быстро оправился, и сейчас прирост составляет лишь около 4%. Цена поднималась до 78 долларов за баррель, а сейчас снизилась до примерно 73", — сказал он.

Рынок достаточно быстро отреагировал и сейчас цены существенно откатились. Начальная реакция рынка показала рост на 13%, но потом он быстро оправился, и сейчас прирост составляет лишь около 4%

Между тем директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин прогнозирует, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель, что станет определенным шоком для глобальной экономики, ведь Ближний Восток обеспечивает примерно 30% мировых поставок нефти.

Эксперты также отмечают основные факторы, которые способны влиять на рост цен на нефть. По словам Андрея Шевчишина, это продолжительность боевых действий и потенциальное блокирование ключевого морского пути для экспорта нефти из Персидского залива.

"Создается впечатление, что риски были в значительной степени переоценены. Главным фактором, который будет влиять на дальнейшее развитие ситуации, будет продолжительность военных действий на Ближнем Востоке и потенциальное блокирование или иная угроза Ормузскому проливу, через который проходит львиная доля нефтяных потоков. Через него транспортируется примерно 21% мирового потребления нефти и нефтепродуктов", — отметил он.

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель Фото: РИА Новости

Именно через Ормузский пролив ежедневно проходит большое количество танкеров, которые перевозят значительные объемы сырой нефти, что составляет 40% мирового экспорта нефти по морю.

"Это критически важный маршрут, и его состояние существенно влияет на глобальные рынки. В то же время, учитывая позицию Ирана, можно предположить, что страна не стремится к эскалации конфликта, не заинтересована в ведении войны или в форсировании развития ядерных технологий. Считаю, что Иран не пойдет на блокирование Ормузского пролива. Ведь тогда он может натолкнуться на мировой ответ. в этом случае, на фоне долгосрочного противостояния, цены на нефть взлетят даже до 100 долларов за баррель", — добавил Шевчишин.

Однако, как отметил эксперт, вряд ли Иран пойдет на обострение и блокирование пролива, потому что не станет подвергать себя жесткому ответу государств мира, в частности США.

"Для Соединенных Штатов инфляция — критический вопрос... На самом деле, этот конфликт невыгоден никому, кроме России", — сказал Шевчишин.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит большое количество танкеров, которые перевозят значительные объемы сырой нефти Фото: Google Maps

Почему только России выгодно обострение конфликта между Израилем и Ираном

Россия действительно имеет ряд геополитических и экономических выгод от эскалации между Ираном и Израилем, ведь российский бюджет критически зависит от экспорта энергоресурсов: нефти и газа. А конфликт на Ближнем Востоке автоматически повышает премию за риск в нефти, что ведет к росту котировок нефти марок Brent и российской Urals.

Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель, что станет определенным шоком для глобальной экономики, ведь Ближний Восток обеспечивает примерно 30% мировых поставок нефти, прогнозирует эксперт Дмитрий Чурин

Даже санкционная нефть РФ продается с дисконтом, но если базовая цена Brent растет, то фактическая выручка в долларах тоже идет вверх.

В то же время, по словам Дмитрия Чурина, если цена нефти марки Brent выросла на 7% до уровня 73 доллара за баррель из-за удара Израиля по Ирану 13 июня, то цена на российскую нефть повысилась на скромные 1.8% до 65 долларов за баррель.

"России действительно выгодны высокие цены на энергоносители, но благодаря санкциям цена российской нефти на 15% ниже мировых цен", — напоминает эксперт.

Следует отметить, что эскалация на Ближнем Востоке значительно отвлекает внимание Запада от Украины, а также заставляет США, ЕС и ООН перераспределять дипломатические и военные ресурсы. Поэтому, если США и их союзники будут втянуты в деэскалацию в Иране, то поддержке Украины будет уделяться значительно меньше внимания, что выгодно РФ. Поэтому это можно назвать стратегическим преимуществом для России, которая стремится затянуть войну и утомить Запад.

На фоне атаки Израиля на Иран цены на нефть резко выросли на фоне атаки Израиля на Иран Фото: Arabnews

Красные флажки на карте нефтяных цен: чего не могут допустить мировые лидеры

России действительно было крайне выгодно, чтобы цена нефти существенно выросла. Ведь она столкнулась с серьезными бюджетными проблемами: нефте-газовые доходы резко сократились, финансирование осуществляется преимущественно через эмиссионные механизмы, а остатки Фонда национального благосостояния стали фактически последним источником ресурсов.

В этой ситуации основным слабым звеном для Кремля стала именно нефть. И Россия, вероятно, пыталась компенсировать эту проблему через эскалацию на Ближнем Востоке — конфликт, который мог бы резко разогреть рынок и дать нужный ценовой импульс.

России действительно было крайне выгодно, чтобы цена нефти существенно выросла

"Сценарий начал реализовываться. Но, похоже, Россия рассчитывала дождаться переговоров между США и Ираном, запланированных на 15 июня. Возможно, Москва надеялась сыграть роль посредника или хотя бы быть частью нового регионального соглашения. Однако Израиль опередил события — и масштабная военная операция нарушила этот план. Таким образом, карта, которую хотела разыграть Россия, сейчас теряет силу. Они надеялись стать частью геополитического "разминирования" в регионе, а теперь фактически оказались вне игры. Поэтому ситуация на нефтяном рынке развивается очень стремительно. Посмотрим, как закроется день, неделя... Но уже сейчас можно предположить, что рынок может не поддержать сценарий дальнейшего роста цен", — сказал Андрей Шевчишин.

Сейчас для лидеров нефтяного рынка есть два главных красных флажка, которые укажут на эскалацию ситуации с ценами: насколько долгим будет противостояние Израиля и Ирана, а также потенциальное блокирование нефтяного пути через Ормузский пролив.

Россия имеет выгоды от эскалации между Ираном и Израилем Фото: GettyImages.com

"Это самое главное для рынка нефти, а соответственно для России. Ведь именно Ормузский пролив стал самой болезненной точкой на карте нефтяных цен",- добавил Шевчишин.

Что касается самого Ирана, то по мнению эксперта, Тегеран на самом деле не стремился к развязыванию военного конфликта, поэтому ситуация постепенно стабилизируется.

"Рынки, вероятно, переоценили геополитический риск", — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин и приводит несколько ключевых аргументов, которые это подтверждают.

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Иранские нефтепромыслы не были атакованы, а это важно, ведь они составляют около 1,5 % мировой добычи нефти. Иран уже длительное время находится под санкциями, и вся его нефть реализуется через так называемые "серые" каналы, формально запрещенные к покупке. Китай — главный покупатель этой иранской нефти закупает ее именно через такие каналы. Однако он имеет большие стратегические запасы, поэтому полностью готов к любому развитию событий. Кроме того, Китай импортирует дешевую российскую нефть, что еще больше снижает его зависимость от иранских потоков.

Итак, ключевой потребитель иранского сырья не испытывает реальных последствий конфликта. Это указывает на то, что никаких структурных изменений в глобальном энергетическом балансе не произошло, поэтому нефтяная паника является временной.