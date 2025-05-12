Скандал із двократним підвищенням тарифів на обслуговування багатоповерхівок, які не мають ОСББ, нещодавно розгорівся у Києві. Фокус дізнався у експертів, чи загрожують нові тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкової території всій країні.

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У Києві жителі багатоповерхівок отримали нові платіжки зі вдвічі збільшеними тарифами. Скандал не вщухає понад місяць. Підвищення цін на послуги з утримання будинків і прибудинкової території відбулося після завершення конкурсу на призначення для будинків управительських компаній - муніципальних районних підприємств, які були й до того, але працювали за значно меншими тарифами. Фокус поцікавився у експертів, що сталось та чого тепер очікувати мешканцям інших міст України.

Нові платіжки зі вдвічі підвищеними тарифами за комірне: в Києві розгорівся скандал

У столиці жителі деяких багатоповерхівок отримали комунальні платіжки з майже вдвічі збільшеними тарифами за послуги з утримання будинків і прибудинкової території. Змінилася і назва цієї послуги. Відтепер кияни мають сплачувати за управління багатоквартирним будинком. Тож від весни в багатоповерхівках у Києві має бути управитель, який вирішує питання щодо вивозу сміття, прибирання, ремонту і інших послуг. Якщо мешканці не об’єдналися і самостійно не обрали собі управителя будинку, за них це зробили районні адміністрації на відкритому конкурсі. Якщо ж тарифи чи якість послуг не влаштовують, на загальних зборах можна змінити обслуговуючу компанію або піти іншим шляхом - провести збори та створити ОСББ.

У Києві жителі деяких багатоповерхівок отримали комунальні платіжки з майже вдвічі збільшеними тарифами за послуги з утримання будинків Фото: УНІАН

Не дивно, що далеко не всіх мешканців влаштовує така ситуація, адже тепер люди, які платили за послуги 360 грн, мають сплачувати вдвічі більше, тому що вартість у платіжках зросла до 10-13 грн за метр кв. житлової площі.

Профільні експерти впевнені, що конкурс на управителів багатоквартирних будинків. проведено незаконно, і називають обурення та гнів мешканців справедливими.

Далеко не всіх мешканців влаштовує така ситуація, адже тепер люди, які платили за послуги 360 грн, мають сплачувати вдвічі більше, тому що вартість у платіжках зросла до 10-13 грн за метр кв. житлової площі

“Є у нас 8,5 тис. будинків, що обслуговувалися комунальними керуючими компаніями. Ось по них і провели конкурс. І тепер всі будинки прив’язали до тих же керуючих компаній, які до цього їх і обслуговували. Просто вдвічі підняли вартість обслуговування. Хоча по факту приватна компанія, яка виходила на торги, пропонувала тарифи на рівні 9-9,5 грн за метр кв. Навіть конкурентна ціна на 3-4 грн менша за те, що запропонувала керуюча компанія. Але ті приватні компанії просто “знесли” з конкурсу за абсолютно формальними причинами”, - розповів у коментарі Фокусу експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства, засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

Підвищення тарифів за обслуговування будинків - чому надходять нові платіжки Фото: УНІАН

До того ж, зауважив експерт після ознайомлення з договором, що районна державна адміністрація (РДА) пропонує для підписання співвласникам багатоквартирних будинків з умовними переможцями конкурсу, в його окремих пунктах зазначено, що вартість послуг буде змінюватися автоматично, зважаючи на економічні складові.

“Але, при цьому, цей текст не відповідає Типовому договору, затвердженому постановою КМУ №712. Так, договір від типового можна розширювати, але ж не на процеси, які, відповідно до Закону, потребують рішення зборів співвласників. Фактично РДА, керуючі та КМДА, які беруть в цих процесах активну участь, погодили незаконні пункти в договорах, порушуючи закони України та права співвласників багатоквартирних будинків”, - наголошує Олег Попенко.

Ключовою проблемою житлового фонду є катастрофічне недофінансування капітальних та поточних ремонтів разом з системою надання комунальних послуг нормальної якості за нормальні ціни

Народний депутат, перший заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко, який займається цим питанням, зазначає, що новий вдвічі вищий тариф, - і як рішення, і як шлях використання суспільного ресурсу - несправедливі.

“В Києві біля 11 тисяч багатоквартирних будинків. З них 1,1 тисяча будинків з ОСББ, 800 - будинки ЖБК (житлово-будівельний кооператив - ред.). 9 тисяч будинків мають іншу форму управління, з них 8 тисяч - це так звані “комунальні” будинки, в яких роками не вирішуються елементарні проблемні питання. Саме ці 8 тисяч будинків (переважно старі та з бідними мешканцями) отримали в “подарунок” від КМДА новий “конкурсний” тариф, вдвічі більший за попередній. А зараз на свої аргументовані запитання мешканці цих будинків отримують банальні і примітивні відписки від керуючих компаній”, - написав на своїй сторінці в соцмережі Олексій Кучеренко.

В Києві приблизно 11 тисяч багатоквартирних будинків Фото: УНІАН

На його переконання, ключовою проблемою житлового фонду є катастрофічне недофінансування капітальних та поточних ремонтів разом з системою надання комунальних послуг нормальної якості за нормальні ціни.

“Саме гарантоване законом про приватизацію житлового фонду співфінансуванням капітального ремонту, відновлення технічної та земельної документації, створення стовідсоткового обліку та регулювання споживання мало би стати передумовою цивілізованої передачі по акту БКБ (управління багатоквартирним будинком - ред.) від колишнього до нового власника… Хіба це дійсно справедливе використання суспільного ресурсу, коли одним - все, а іншим - нічого?.. Причому за “дивною” закономірністю - найбіднішим в старих будинках дістається саме “нічого”. Ця суспільна дискусія давно назріла і вона неминуча”, - заявив Кучеренко.

Не у всіх містах України місцева влада на 100% підтримує ОСББ Фото: УНІАН

Чи загрожує підвищення тарифів за обслуговування будинків мешканцям інших міст України

Загрози підняття тарифів за комірне для мешканців багатоквартирних будинків і більшості українських міст через проведення подібних, як у Києві, конкурсів не існує, вважає Олег Попенко.

“За інформацією, якою я володію, конкурси вже пройшли, і там вартість обслуговування багатоквартирних будинків становить 7-8 грн. за метр квадратний. Тому та ситуація, яка склалася в Києві, - абсолютна профанація. На мою суб'єктивну думку, це незаконно. В інших містах України вартість управління багатоквартирним фондом набагато нижча, ніж те, що пропонується після конкурсу в Києві”, - зазначив експерт.

В інших містах України вартість управління багатоквартирним фондом набагато нижча, ніж те, що пропонується після конкурсу в Києві

А щодо ситуації із обслуговуванням будинків та підтримкою їх у належному стані, то вона залежить як від самих мешканців, так і місцевої влади, каже експерт.

“Є невеликі міста, де місцева влада на 100% підтримує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а в бюджет заклали величезні кошти на підтримку та капітальні і поточні ремонти. І там дійсно це працює. Тому умовно невелике місто, де немає бюджету та підтримки, ОСББ створювати не будуть. Там працюватиме комунальний ЖЕК. Наприклад, в Харкові чи Дніпрі взагалі немає течії ОСББ, тому що там місцева влада повністю контролює всі ЖЕКи, ігнорує проведення конкурсів тощо. А ось на заході країни, де і розпочалася хвиля ОСББ, об'єднання мешканців більше підтримують”, - пояснює Олег Попенко.

Управління здійснює керуюча компанія, або ОСББ самостійно наймає управителя, або будинки обслуговуються комунальними підприємствами Фото: УНІАН

Що далі: чому власникам житла у багатоповерхівках варто подбати самим про себе

В кожному місті обслуговування будинків відбувається за власним сценарієм. Проте загальні правила для всіх єдині: або управління здійснює керуюча компанія, або ОСББ самостійно наймає управителя, або будинки обслуговуються комунальними підприємствами (екс-ЖЕКи).

“Наприклад, в Києві є нові квартали, де живуть більш-менш заможні люди. Там дійсно існує управляюча компанія, яка виставляє мешканцям 20-25 грн за метр кв. І люди готові сплачувати такий тариф, адже передусім вони платять за якість послуг і безпеку. Але таких масивів в нас 3-5% від загальної кількості будинків”, - розповів експерт.

В Україні немає єдиної системи і політики, яка б впливала на ситуацію із обслуговуванням багатоквартирних будинків Фото: УНІАН

Поки в Україні немає єдиної системи і політики, яка б впливала на ситуацію із обслуговуванням багатоквартирних будинків. Наразі в українських містах існує розпорошена модель керування, що залежить як від значення (обласний, районний центр) населеного пункту, його величини та чисельності населення, так і місцевого бюджету та підтримки влади. Проте управління багатоквартирним будинком і тарифи для цього має погоджувати місцева влада, від рішень якої фактично і залежить цифра у платіжках власників квартир у багатоповерхівках.

Тарифи підвищують мешканцям деяких багатоквартирних будинків Фото: УНІАН

Субсидувати коштами місцевого бюджета платіжки населення влада міст та селищ навряд чи зможе тривалий час, а послуги на обслуговування дорожчають - зокрема, йдеться і про вивезення сміття, яке забезпечують компанії, і про ремонтні роботи в багатоповерхівках (ремонти дверей, вікон, ліфтів). Єдина можливість для мешканців мати обгрунтований тариф у платіжці та контролювати використання своїх коштів - це створення ОСББ. Лише в такому випадку мешканці будуть захищені від незрозумілого підняття тарифів, а усі питання, важливі співвласникам, будуть узгоджуватись на загальних зборах.