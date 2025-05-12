Скандал с двукратным повышением тарифов на обслуживание многоэтажек, которые не имеют ОСМД, недавно разгорелся в Киеве. Фокус узнал у экспертов, грозят ли новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории всей стране.

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В Киеве жители многоэтажек получили новые платежки с увеличенными вдвое тарифами. Скандал не утихает больше месяца. Повышение цен на услуги по содержанию домов и придомовой территории произошло после завершения конкурса на назначение для домов управляющих компаний — муниципальных районных предприятий, которые были и до того, но работали по значительно меньшим тарифам. Фокус поинтересовался у экспертов, что произошло и чего теперь ожидать жителям других городов Украины.

Новые платежки с вдвое повышенными тарифами за квартплату: в Киеве разгорелся скандал

В столице жители некоторых многоэтажек получили коммунальные платежки с почти вдвое увеличенными тарифами за услуги по содержанию домов и придомовой территории. Изменилось и название этой услуги. Отныне киевляне должны платить за управление многоквартирным домом. Поэтому с весны в многоэтажках в Киеве должен быть управляющий, который решает вопросы вывоза мусора, уборки, ремонта и других услуг. Если жители не объединились и самостоятельно не выбрали себе управляющего дома, за них это сделали районные администрации на открытом конкурсе. Если же тарифы или качество услуг не устраивают, на общем собрании можно сменить обслуживающую компанию или пойти другим путем — провести собрание и создать ОСМД.

В Киеве жители некоторых многоэтажек получили коммунальные платежки с почти вдвое увеличенными тарифами за услуги по содержанию домов Фото: УНИАН

Неудивительно, что далеко не всех жителей устраивает такая ситуация, ведь теперь люди, которые платили за услуги 360 грн, должны платить вдвое больше, потому что стоимость в платежках выросла до 10-13 грн за метр кв. жилой площади.

Профильные эксперты уверены, что конкурс на управляющих многоквартирных домов. проведен незаконно, и называют возмущение и гнев жителей справедливыми.

Далеко не всех жителей устраивает такая ситуация, ведь теперь люди, которые платили за услуги 360 грн, должны платить вдвое больше, потому что стоимость в платежках выросла до 10-13 грн за метр кв. жилой площади

"Есть у нас 8,5 тыс. домов, которые обслуживались коммунальными управляющими компаниями. Вот по ним и провели конкурс. И теперь все дома привязали к тем же управляющим компаниям, которые до этого их и обслуживали. Просто вдвое подняли стоимость обслуживания. Хотя по факту частная компания, которая выходила на торги, предлагала тарифы на уровне 9-9,5 грн за метр кв. Даже конкурентная цена на 3-4 грн меньше того, что предложила управляющая компания. Но те частные компании просто "снесли" с конкурса по абсолютно формальным причинам", — рассказал в комментарии Фокусу эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Повышение тарифов за обслуживание домов — почему поступают новые платежки Фото: УНИАН

К тому же, отметил эксперт после ознакомления с договором, который районная государственная администрация (РГА) предлагает для подписания совладельцам многоквартирных домов с условными победителями конкурса, в его отдельных пунктах указано, что стоимость услуг будет меняться автоматически, учитывая экономические составляющие.

"Но, при этом, этот текст не соответствует Типовому договору, утвержденному постановлением КМУ №712. Да, договор от типового можно расширять, но не на процессы, которые, согласно Закону, требуют решения собрания совладельцев. Фактически РГА, управляющие и КГГА, которые принимают в этих процессах активное участие, согласовали незаконные пункты в договорах, нарушая законы Украины и права совладельцев многоквартирных домов", — отмечает Олег Попенко.

Ключевой проблемой жилищного фонда является катастрофическое недофинансирование капитальных и текущих ремонтов вместе с системой предоставления коммунальных услуг нормального качества за нормальные цены

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, который занимается этим вопросом, отмечает, что новый вдвое более высокий тариф, — и как решение, и как путь использования общественного ресурса — несправедливы.

"В Киеве около 11 тысяч многоквартирных домов. Из них 1,1 тысяча домов с ОСМД, 800 — дома ЖСК (жилищно-строительный кооператив — ред.). 9 тысяч домов имеют другую форму управления, из них 8 тысяч — это так называемые "коммунальные" дома, в которых годами не решаются элементарные проблемные вопросы. Именно эти 8 тысяч домов (преимущественно старые и с бедными жильцами) получили в "подарок" от КГГА новый "конкурсный" тариф, вдвое больше предыдущего. А сейчас на свои аргументированные вопросы жители этих домов получают банальные и примитивные отписки от управляющих компаний", — написал на своей странице в соцсети Алексей Кучеренко.

В Киеве примерно 11 тысяч многоквартирных домов Фото: УНИАН

По его убеждению, ключевой проблемой жилищного фонда является катастрофическое недофинансирование капитальных и текущих ремонтов вместе с системой предоставления коммунальных услуг нормального качества за нормальные цены.

"Именно гарантированное законом о приватизации жилищного фонда софинансирование капитального ремонта, восстановление технической и земельной документации, создание стопроцентного учета и регулирования потребления должно было бы стать предпосылкой цивилизованной передачи по акту БКД (управление многоквартирным домом — ред.) от бывшего к новому собственнику... Разве это действительно справедливое использование общественного ресурса, когда одним — все, а другим — ничего? Причем по "странной" закономерности — самым бедным в старых домах достается именно "ничего". Эта общественная дискуссия давно назрела и она неизбежна", — заявил Кучеренко.

Не во всех городах Украины местные власти на 100% поддерживают ОСМД Фото: УНИАН

Грозит ли повышение тарифов за обслуживание домов жителям других городов Украины

Угрозы поднятия тарифов за квартплату для жителей многоквартирных домов и большинства украинских городов из-за проведения подобных, как в Киеве, конкурсов не существует, считает Олег Попенко.

"По информации, которой я владею, конкурсы уже прошли, и там стоимость обслуживания многоквартирных домов составляет 7-8 грн. за метр квадратный. Поэтому та ситуация, которая сложилась в Киеве, — абсолютная профанация. По моему субъективному мнению, это незаконно. В других городах Украины стоимость управления многоквартирным фондом намного ниже, чем то, что предлагается после конкурса в Киеве", — отметил эксперт.

В других городах Украины стоимость управления многоквартирным фондом гораздо ниже, чем то, что предлагается после конкурса в Киеве

А что касается ситуации с обслуживанием домов и поддержанием их в надлежащем состоянии, то она зависит как от самих жителей, так и местных властей, говорит эксперт.

"Есть небольшие города, где местные власти на 100% поддерживают объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а в бюджет заложили огромные средства на поддержку и капитальные и текущие ремонты. И там действительно это работает. Поэтому условно небольшой город, где нет бюджета и поддержки, ОСМД создавать не будут. Там будет работать коммунальный ЖЭК. Например, в Харькове или Днепре вообще нет течения ОСМД, потому что там местная власть полностью контролирует все ЖЭКи, игнорирует проведение конкурсов и так далее. А вот на западе страны, где и началась волна ОСМД, объединения жильцов больше поддерживают", — объясняет Олег Попенко.

Управление осуществляет управляющая компания, или ОСМД самостоятельно нанимает управляющего, или дома обслуживаются коммунальными предприятиями Фото: УНИАН

Что дальше: почему владельцам жилья в многоэтажках стоит позаботиться самим о себе

В каждом городе обслуживание домов происходит по собственному сценарию. Однако общие правила для всех едины: либо управление осуществляет управляющая компания, либо ОСМД самостоятельно нанимает управляющего, либо дома обслуживаются коммунальными предприятиями (экс-ЖЭКи).

"Например, в Киеве есть новые кварталы, где живут более-менее состоятельные люди. Там действительно существует управляющая компания, которая выставляет жильцам 20-25 грн за метр кв. И люди готовы платить такой тариф, ведь прежде всего они платят за качество услуг и безопасность. Но таких массивов у нас 3-5% от общего количества домов", — рассказал эксперт.

В Украине нет единой системы и политики, которая бы влияла на ситуацию с обслуживанием многоквартирных домов Фото: УНИАН

Пока в Украине нет единой системы и политики, которая бы влияла на ситуацию с обслуживанием многоквартирных домов. Сейчас в украинских городах существует распыленная модель управления, которая зависит как от значения (областной, районный центр) населенного пункта, его величины и численности населения, так и местного бюджета и поддержки власти. Однако управление многоквартирным домом и тарифы для этого должна согласовывать местная власть, от решений которой фактически и зависит цифра в платежках владельцев квартир в многоэтажках.

Тарифы повышают жителям некоторых многоквартирных домов Фото: УНИАН

Субсидировать средствами местного бюджета платежки населения власти городов и поселков вряд ли смогут длительное время, а услуги на обслуживание дорожают — в частности, речь идет и о вывозе мусора, который обеспечивают компании, и о ремонтных работах в многоэтажках (ремонты дверей, окон, лифтов). Единственная возможность для жителей иметь обоснованный тариф в платежке и контролировать использование своих средств — это создание ОСМД. Только в таком случае жители будут защищены от непонятного повышения тарифов, а все вопросы, важные совладельцам, будут согласовываться на общем собрании.