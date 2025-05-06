"В Киеве было дороже": украинцы выбились в лидеры по покупке жилья в государстве ЕС

В 2024 году количество иностранцев, которые приобрели жилье в Польше, стало рекордным, а главными покупателями оказались украинцы.

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Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

В общем иностранцы приобрели 17330 квартир в Польше.

Чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах:

Варшаве (3535 квартир);

Кракове (1523);

Вроцлаве (1491).

Учитывая снижение общего объема продаж в 2024 году, доля иностранцев выросла до более 10%.

По площади больше всего жилья иностранцы приобрели в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Статистика подтверждает, что именно Варшава — самый популярный город среди покупателей из-за рубежа.

Больше всего квартир покупают украинцы. Среди других активных покупателей — белорусы, россияне, индусы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта — 58 квадратных метров.

"Для них Варшава — дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", — отметил старший сотрудник агентства Hamilton May Патрик Пьета.

Иностранные инвесторы чаще всего платят наличными, без ипотеки, иногда покупают сразу несколько квартир.

Напомним, средняя зарплата в Польше достигла исторического рекорда.

Фокус также писал о том, что украинцы могут получить компенсацию за разрушенное от обстрелов жилье.