Средняя зарплата в Польше достигла исторического рекорда: сколько платят

По информации Центрального статистического управления Польши (GUS), в марте 2025 года средняя заработная плата в корпоративном секторе установила новый рекорд, составив 9055,92 злотых (95,9 тыс. грн.). Это первый случай, когда средний уровень заработка превысил 9000 злотых (95,4 тыс. грн.).

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Об этом сообщает издания "inPoland".

За год средняя зарплата на предприятиях увеличилась на 7,7%. Этот рост указывает на замедление темпов, поскольку в прошлом году повышение было не менее 10%. В марте, по сравнению с февралем, средняя заработная плата выросла на 5,1%.

Экономисты отмечают, что несмотря на скромное повышение зарплат, есть и определённые плюсы. Это может способствовать снижению процентных ставок, что, в свою очередь, сделает кредиты на жильё более доступными. Однако такой сценарий остаётся неопределённым, так как в марте количество предложений на рынке жилья сократилось на 17%.

В Главном управлении статистики отметили, что на повышение заработной платы в марте 2025 года повлияло увеличение размера таких выплат, как:

выплата годовых премий;

квартальные бонусы;

праздничные бонусы;

бонусы от продаж;

выплата за сверхурочную работу;

выходное пособие при выходе на пенсию.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

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