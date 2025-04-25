Середня зарплата в Польщі досягла історичного рекорду: скільки платять

За інформацією Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у березні 2025 року середня заробітна плата в корпоративному секторі встановила новий рекорд, склавши 9055,92 злотих (95,9 тис. грн). Це перший випадок, коли середній рівень заробітку перевищив 9000 злотих (95,4 тис. грн).

Related video

Про це повідомляє видання "inPoland".

За рік середня зарплата на підприємствах збільшилася на 7,7%. Це зростання вказує на уповільнення темпів, оскільки торік підвищення було щонайменше 10%. У березні, порівняно з лютим, середня заробітна плата зросла на 5,1%.

Економісти зазначають, що попри скромне підвищення зарплат, є й певні плюси. Це може сприяти зниженню відсоткових ставок, що, зокрема, зробить кредити на житло доступнішими. Однак такий сценарій залишається невизначеним, оскільки в березні кількість пропозицій на ринку житла скоротилася на 17%.

У Головному управлінні статистики зазначили, що на підвищення заробітної плати в березні 2025 року вплинуло збільшення розміру таких виплат, як:

виплата річних премій;

квартальні бонуси;

святкові бонуси;

бонуси від продажів;

виплата за понаднормову роботу;

вихідна допомога при виході на пенсію.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.