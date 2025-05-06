"У Києві було дорожче": українці вибились в лідери за купівлею житла у державі ЄС

У 2024 році кількість іноземців, які придбали житло у Польщі, стала рекордною, а головними покупцями виявились українці.

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Про це пише видання Rzeczpospolita.

Загалом іноземці придбали 17330 квартир у Польщі.

Найчастіше іноземці купували житло у великих містах:

Варшаві (3535 квартир);

Кракові (1523);

Вроцлаві (1491).

Враховуючи зниження загального обсягу продажів у 2024 році, частка іноземців зросла до понад 10%.

За площею найбільше житла іноземці придбали у Варшаві, Вроцлаві та Кракові. Статистика підтверджує, що саме Варшава — найпопулярніше місто серед покупців з-за кордону.

Найбільше квартир купують українці. Серед інших активних покупців — білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Середня площа одного об’єкта — 58 квадратних метрів.

"Для них Варшава — дешева. Бо, наприклад, у Києві до війни було дорожче", — наголосив старший співробітник агентства Hamilton May Патрік П’єта.

Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, без іпотеки, іноді купують одразу кілька квартир.

Нагадаємо, середня зарплата в Польщі досягла історичного рекорду.

Фокус також писав про те, що українці можуть отримати компенсацію за зруйноване від обстрілів житло.