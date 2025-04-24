Українці можуть отримати компенсацію за зруйноване від обстрілів житло: деталі

Якщо ваше житло постраждало внаслідок воєнних дій, ви можете розраховувати на компенсацію від держави. Одним із найзручніших способів допомоги є програма "єВідновлення", яка надає можливість отримати до 350 000 грн на відновлення житла.

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Про це йдеться в Київській міській державній адміністрації.

"єВідновлення" — це електронна послуга, призначена для підтримки українців, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, терактів або диверсій. Заявку можна подати через мобільний застосунок "Дія". Головна умова — постраждалий об'єкт має бути у стані відновлення та не мати значних конструктивних пошкоджень.

Послуга доступна виключно через мобільний додаток. Після встановлення необхідно пройти процедуру аутентифікації. Створіть повідомлення про пошкодження майна, вказавши:

адресу об'єкта;

опис пошкоджень (розбиті вікна, двері, стіни тощо);

фото пошкоджень.

Якщо ви вже надсилали повідомлення, виберіть одне з них у системі. Право власності має бути офіційно підтверджено. У разі відсутності об'єкта в реєстрі, потрібна його реєстрація. Компенсація виплачується тільки на спеціальний банківський рахунок, що співпрацює з Мінцифри. Переконайтеся в правильності IBAN у "Дії".

У застосунку "Дія" оберіть потрібну послугу і приступіть до оформлення заявки. Вкажіть повне ім'я, дату народження, ІПН, адресу пошкодженого об'єкта, IBAN спеціального рахунку та контактну інформацію. Якщо майно перебуває у спільній власності, згода може бути подана через "Дію" або у вигляді паперового документа з нотаріальним посвідченням.

Вкажіть, що ви не підпадаєте під обмеження, встановлені програмою (наприклад, відсутність судових заборон). Після подання заяви вам буде надіслано повідомлення про її реєстрацію та початок розгляду. У разі запиту додаткових документів з боку комісії, надайте їх через "Дію" або ЦНАП.

Комісія оцінить пошкодження (зазвичай шляхом виїзду на об'єкт) і визначить суму компенсації. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок.

Коли ви закінчили ремонт, треба повідомити про це через "Дію" або в паперовій формі. Обов'язково додайте фотозвіт. Якщо ваш ремонт належить до категорії Б (наприклад, з переплануванням або складними роботами), потрібно також подавати проміжний звіт після першого етапу з фотофіксацією та чеками.

Компенсаційні кошти мають бути використані протягом року після їх надходження на рахунок, додали в КМДА.

Нагадаємо, що послуга "єВідновлення" в застосунку "Дія" була недоступна тривалий час через російську кібератаку на українські державні реєстри, про яку Фокус дізнавався 20 грудня 2024 року. Тоді юристи попереджали, що поки роботу реєстрів не відновлять, українці не зможуть отримувати соціальні виплати та субсидії.