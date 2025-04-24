Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное от обстрелов жилье: детали

Если ваше жилье пострадало в результате военных действий, вы можете рассчитывать на компенсацию от государства. Одним из самых удобных способов помощи является программа "єВідновлення", которая предоставляет возможность получить до 350 000 грн на восстановление жилья.

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Об этом говорится в Киевской городской государственной администрации.

"єВідновлення" — это электронная услуга, предназначенная для поддержки украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, терактов или диверсий. Заявку можно подать через мобильное приложение "Дія". Главное условие — пострадавший объект должен быть в состоянии восстановления и не иметь значительных конструктивных повреждений.

Услуга доступна исключительно через мобильное приложение. После установки необходимо пройти процедуру аутентификации. Создайте сообщение о повреждении имущества, указав:

адрес объекта;

описание повреждений (разбитые окна, двери, стены и т.д.);

фотографии повреждений.

Если вы уже отправляли сообщение, выберите одно из них в системе. Право собственности должно быть официально подтверждено. В случае отсутствия объекта в реестре, требуется его регистрация. Компенсация выплачивается только на специальный банковский счет, сотрудничающий с Минцифры. Убедитесь в правильности IBAN в "Дії".

В приложении "Дія" выберите нужную услугу и приступите к оформлению заявки. Укажите полное имя, дату рождения, ИНН, адрес поврежденного объекта, IBAN специального счета и контактную информацию. Если имущество находится в совместной собственности, согласие может быть подано через "Дію" или в виде бумажного документа с нотариальным заверением.

Укажите, что вы не подпадаете под ограничения, установленные программой (например, отсутствие судебных запретов). После подачи заявления вам будет отправлено уведомление о его регистрации и начале рассмотрения. В случае запроса дополнительных документов со стороны комиссии, предоставьте их через "Дію" или ЦПАУ.

Комиссия оценит повреждения (обычно путем выезда на объект) и определит сумму компенсации. Средства зачисляются на специальный счет.

Когда вы закончили ремонт, надо сообщить об этом через "Дію" или в бумажной форме. Обязательно приложите фотоотчет. Если ваш ремонт относится к категории Б (например, с перепланировкой или сложными работами), нужно также подавать промежуточный отчет после первого этапа с фотофиксацией и чеками.

Компенсационные средства должны быть использованы в течение года после их поступления на счет, добавили в КГГА.

Напомним, что услуга "єВідновлення" в приложении "Дія" была недоступна длительное время из-за российской кибератаки по украинским государственным реестрам, о которой Фокус узнавал 20 декабря 2024 года. Тогда юристы предупреждали, что пока работу реестров не восстановят, украинцы не смогут получать социальные выплаты и субсидии.