Обновленный Меморандум с МВФ содержит информацию о дорожной карте для энергетического сектора, что в свою очередь предусматривает отмену ПСО и доведение цены электроэнергии и газа до экономически обоснованной. О чем идет речь, выяснял Фокус.

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В Украине запланировали повышение тарифов для домохозяйств. Пока конкретных вариантов стоимости газа и электроэнергии не обнародовали, однако в обновленном меморандуме МВФ говорится о дорожной карте, цель которой - либерализация рынков газа и электрической энергии. Что это означает для потребителей и какими будут тарифы, исследовал Фокус.

Меморандум МВФ и тарифы: как и когда будут повышать

Согласно обновленному меморандуму, власть должна принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения с ограниченным во времени планом внедрения на период после его отмены. Такая дорожная карта будет охватывать реформы спецобязательств (ПСО), планы постепенного повышения тарифов/методологии тарифообразования, механизмы решения долговой проблемы, а также комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств, говорится в документе.

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Там объяснили, что цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ. То есть, говорят в МВФ, Украине нужен долгосрочный план для устойчивого функционирования коммунального сектора, а тарифы должны соответствовать уровню окупаемости затрат, и их расчет должен учитывать социальные факторы. "В то же время наиболее уязвимые домохозяйства нуждаются в защите от высоких тарифов, в частности путем пересмотра субсидии на жилищно-коммунальные услуги для повышения ее эффективности и адресности", — говорится в меморандуме МВФ.

Сейчас население имеет возможность платить льготный фиксированный тариф на электроэнергию благодаря специальным обязанностям, возложенным на государственные компании Фото: Энергоатом

"То есть это означает, что МВФ согласовал с украинской властью то, что настоящая либерализация рынка газа состоится уже после войны. Война идет, сейчас это все будет очень трудно сделать. И мы понимаем, что это приведет к росту цен на газ и электричество до до уровня хотя бы безубыточного для производителей, то есть до рыночного уровня", — пояснил в комментарии Фокусу Денис Саква, аналитик энергосектора инвесткомпании "Драгон Капитал".

Изменение тарифов будет происходить поэтапно, а начало реализации плана по повышению тарифов будет сразу после завершения военного положения в Украине

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в разговоре с Фокусом отметил, что сейчас МВФ не ставит каких-то новых структурных маяков в этом ключе, но обращается к плану Украины, то есть тому перечню реформ, который Украина обязалась провести в рамках сотрудничества с Европейским Союзом и получения помощи (Ukraine Facility). "И там один из индикаторов, собственно, касается принятия дорожной карты либерализации цен. То есть это еще не само решение, это план, как мы будем действовать после завершения или в случае прекращения действия военного положения с тем, чтобы привести регулируемые цены на этих рынках, не только для населения, но для многих других потребителей, к рыночному уровню, то есть к тому уровню, который будет покрывать все расходы", — говорит Роман Ницович.

Как изменятся тарифы и сильно ли вырастут: эксперты объяснили

Сегодня в энергосекторе Украины есть проблема, которую констатирует МВФ: регулируемые цены покрывают лишь половину реальной стоимости ресурсов. "Это означает недополучение доходов соответствующими субъектами, на которые возложены специальные обязанности (ПСО). То есть о Группе Нафтогаз на рынке газа и о компаниях "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" на рынке электроэнергии. Все эти средства могли бы пойти на инвестиции этих компаний. Если мы говорим о Нафтогазе, то это, очевидно, наращивание собственной добычи. Если мы говорим о государственной генерации, это восстановление поврежденного и строительство новых блоков", — отмечает Роман Ницович.

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По его мнению, также ПСО значительно влияет на налоговые платежи компаний. "Мы еще до войны проводили расчеты, которые показывали, что расходы на субсидии из госбюджета в случае отмены ПСО будут более чем компенсированы дополнительными поступлениями от налогов, других сборов государственных компаний, на которых возложены спецобязанности. То есть финансово это можно сбалансировать. Конечно, решение непопулярное. Надо объяснять людям, готовить людей к этому", — говорит эксперт.

Отмена ПСО будет означать, что Нафтогаз больше не будет своими средствами покрывать тариф для населения, а цена для домохозяйств вырастет Фото: kommersant.uk

Говоря о либерализации, эксперты говорят о том, что цена газа и электрической энергии будет на рыночном уровне, и не только для домохозяйств, а также для коммунальных предприятий, для теплокоммунэнерго.

"Даже несмотря на то, что для ТКЭ цены на газ регулируемые, сейчас тарифы на тепло заморожены и накапливаются существенные долги, нет возможностей нормально платить зарплату, люди уходят с предприятий, нет средств на инвестиции, закупку оборудования. И как результат, эти предприятия кредитуют местные бюджеты, то есть забираем ресурс у общины, который она могла бы направить на образование, благоустройство", — объяснил Роман Ницович.

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Фактически изменение цены газа для ТКЭ должно привести к логическому изменению тарифов на отопление. Однако эксперты говорят, что повышение тарифов в Украине не будет происходить внезапно. Скорее всего, это будет поэтапное повышение, которое может длиться три или пять лет. И начинать реализацию этого плана власть будет после завершения или прекращения действия военного положения, то есть после войны.

"И тогда, когда мы дойдем до конечной точки, можно будет свободно выбирать поставщика, как газа, так и электроэнергии, а поставщики будут бороться за потребителя, предлагая ему лучшие коммерческие условия. Мы это наблюдали на рынке газа достаточно короткий период в 2020 году", — напомнил Роман Ницович.

Поэтапное повышение тарифов может происходить в течение трех или пяти лет Фото: pexels.com

По словам Дениса Саквы, сейчас рыночный уровень по газу для промышленности — это примерно 25 тысяч гривен за 1000 кубометров без доставки, тогда как население платит 7960 гривен за 1000 кубометров с доставкой. "То есть там разница очень большая, значительная в ценах. То же самое для электроэнергии. Электроэнергию население платит по тарифу 4,32 грн за КВт-ч с доставкой, а коммерческие потребители платят 8-10 гривен", — говорит эксперт. По его мнению, власти не будут одновременно поднимать цены для населения в несколько раз. "Это будет постепенное повышение", — отметил Денис Саква.

Экономически обоснованный тариф будет учитывать все расходы компаний и стоимость первичного ресурса, а также на него будет влиять конкуренция за потребителя, как сейчас на рынке АЗС

На вопрос, каким образом будет создаваться тот самый экономически обоснованный уровень тарифа, о котором говорится в меморандуме МВФ, Роман Ницович объяснил: "Это затраты на создание, на добычу первичного ресурса, на его преобразование, если мы говорим об электроэнергии, на покрытие инвестиций, то есть электростанция уже построена и эти средства надо будет возвращать. А сейчас, когда у нас новая генерация строится, то очевидно, что инвесторы тоже рассчитывают на возврат своих капитальных инвестиций. И так далее по цепочке, включая все налоги, сборы, тарифы на распределение, доставку, транспортировку. И, конечно, коммерческая наценка поставщика".

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Эксперт также отметил, что в условиях либерализованного рынка, когда есть много поставщиков, когда конкуренция за потребителя, такая наценка поставщиков газа и электроэнергии будет минимизироваться. "Не сразу, но будет постепенно уменьшаться, потому что будет много возможностей купить ресурс. Конечно, она также зависит и от баланса спроса и предложения", — объяснил Роман Ницович.