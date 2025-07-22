"Цель очевидна": ВС РФ вновь атаковали объекты "Нафтогаза", подробности

ВС РФ продолжают методично уничтожать энергетику Украины. Сейчас усилия оккупантов нацелены на газовую инфраструктуру и газодобычу.

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В ночь на 22 июля российская армия в очередной раз атаковала газодобывающие объекты, нанеся десятки ударов дронами, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что такие атаки происходят регулярно, хотя ни одного военного значения эти объекты не несут.

"Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю. Цель террористов очевидна – ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", – написал Корецкий в Facebook.

Сейчас продолжается ликвидация последствий, на местах работают команды специалистов.

Будет ли Украина с газом: что говорят эксперты

Еще в марте 2025 года Владимир Омельченко, аналитик энергетического сектора отмечал, что 18 атак ВС РФ по газовой инфраструктуре привело к снижению газодобычи в Украине до 40%, что является уже критическим для подготовки к ОЗП путем наполнения ПХГ.

"Если удары продолжатся и в дальнейшем по объектам газодобычи, то это создаст чрезвычайную ситуацию с теплообеспечением в отопительный сезон 2025-2026 гг., поскольку природный газ является основным видом топлива для ТКЭ", – подчеркивал он.

Примерно в то же время директор Центра исследований энергетики (ЦДЭ) Александр Харченко говорил, что часть поврежденных атаками РФ мощностей газодобычи можно будет восстановить по оптимистическим прогнозам не ранее сентября-ноября, и они охватывают примерно 25% добычи, которая имела Украину до начала массированных ударов по энергосистеме.

"Есть такие повреждения, последствия которых можно в течение месяца-полтора смягчить, но часть повреждений довольно серьезные, после которых хотя бы в сентябре, октябре, ноябре запуститься. Даже при полном отсутствии атак. И эта категория охватывает четверть добычи газа, которая была три месяца назад", – сказал эксперт на брифинге в Киеве.

В конце июня Герман Галущенко, будучи еще министром энергетики, отмечал, что Украина из-за российских обстрелов и поврежденной газовой инфраструктуры в этом году будет импортировать значительно больше газа.

"Из-за вражеских ударов по [объектам] добычи газа, по хранилищам ситуация действительно сложная. Безусловно, в этом году будем импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины – это 4,6 млрд кубометров. На сегодняшний день законтрактовано 2,9 млрд кубометров именно импортного газа, который будет закачан в хранилища. Эти контракты подтверждены финансово", – добавил чиновник.

Куда чаще всего били ВС РФ в попытке уничтожить газодобычу

Большинство уничтоженных или поврежденных газодобывающих мощностей расположены на востоке страны.

"В этом году российская армия особенно сильно бьет по газодобывающим объектам и газовой инфраструктуре. Наибольшие удары наносят по восточным областям — Харьковщине и Полтавщине, где сосредоточены главные мощности и где добывается львиная доля украинского газа. Агрессор не выбирает, кого атаковать: прицельно бьет и по государственным, и по частным предприятиям. Россия сначала запускает множество беспилотников, чтобы истощить нашу ПВО, а уже после этого наносит удары десятками различных ракет. Как мы видим, основная цель врага — не только нанести максимальный ущерб компаниям, но и энергетически уничтожить Украину", – заявил Артем Петренко, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний.

Ранее Фокус писал, как всего за месяц изменилась ситуация с запасами газа в Украине.

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