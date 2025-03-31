Шах и мат на энергетической доске: почему РФ разрешено бить по газодобыче Украины

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США и РФ внесли в защитный перечень энергетических объектов все, кроме газодобычи?

По существующей информации из ведущих СМИ мира, в перечень объектов энергетики, не подлежащих атакам с воздуха, внесены: НПЗ, нефтепроводы и газопроводы, нефтеперекачивающие и газоперекачивающие станции, электростанции, передача и распределение э/э, газохранилища.

Однако в этом перечне не видно объектов газодобычи. То есть, РФ удалось навязать США очень выгодную опцию? Ведь главный фокус РФ в последние месяцы рашистских атак — именно на инфраструктуру газодобычи.

Вчера были вновь атакованы украинские объекты газодобычи, но рашистские пропагандисты говорят, что раша ничего формально не нарушала. Их не было в перечне?

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Восемнадцать атак именно по этой инфраструктуре привело к снижению газодобычи в Украине до 40%, что является уже критическим для подготовки к ОЗП путем наполнения ПХГ. Если удары продолжатся и в дальнейшем по объектам газодобычи, то это создаст чрезвычайную ситуацию с теплообеспечением в отопительный сезон 2025-2026 гг., поскольку природный газ является основным видом топлива для ТКЭ.

В то же время успешные атаки Украины по НПЗ РФ и нефтеперекачивающим станциям исключаются. То есть, Вашингтон или сознательно, или бессознательно подыграл при формировании данного списка Кремля? Если информация в СМИ правдивая.

Поэтому украинскому правительству следует срочно разобраться в этом и в случае выявления существующей проблемы отреагировать на эту абсурдную ситуацию через коммуникацию с американской стороной и требовать включения всех объектов газодобычи в перечень энергетических объектов, которые не могут быть атакованы.

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