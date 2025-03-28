"Попытка подорвать энергетическую стабильность": ВС РФ атаковали объекты "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" заявили о повреждении газодобывающих мощностей. Руководитель Роман Чумак заверил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий удара.

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Российские войска ударили по газовой инфраструктуре в Украине. Об этом 28 марта заявила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года", — подчеркнула она.

Сообщается, что в результате удара никто не пострадал, но были повреждены газодобывающие мощности.

"Очередной обстрел — это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны", — подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Он заверил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и оценкой повреждений. Восстановление объектов обещают начать немедленно, чтобы гарантировать украинцам бесперебойное газоснабжение.

"Спасибо команде "Нафтогаза" и всем энергетикам, которые ежедневно доказывают, что украинская энергосистема способна выстоять несмотря на любые вызовы", — добавил Чумак.

Напомним, в Судже в Курской области РФ прогремели взрывы на газоизмерительной станции. Во вражеском Минобороны заявили, что объект якобы атаковали украинские БПЛА. В Центре противодействия дезинформации при СНБО эту информацию спрогнозировали и объяснили, что на самом деле произошло.

Ночью на 28 марта ВС РФ атаковали Украину "Шахедами", в нескольких регионах было громко. В Генштабе ВСУ заявили, что в Полтаве враг бил целенаправленно по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.