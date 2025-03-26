Запасы истощаются: Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы

Импортировать придется из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру и истощения топливных буферов.

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Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку российские атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение топливных резервов привели к росту спроса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Дмитрия Сахарука, генерального директора D.Trading, торгового подразделения ДТЭК.

В период с апреля 2025 года по апрель 2026 года Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров газа по сравнению с максимальным показателем в 1 миллиард кубометров в предыдущие сезоны.

Газовая инфраструктура Украины серьезно пострадала, и даже если атаки со стороны России прекратятся, потребуется время для нормализации внутреннего производства, а новые атаки не исключены.

"Мы считаем, что Украине потребуется до 5 млрд кубометров в сезон с апреля 2025 года по апрель 2026 года", — сказал Дмитрий Сахарук, генеральный директор D.Trading, торгового подразделения ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины.

Это сопоставимо с максимальным показателем в 1 миллиард кубометров в предыдущие сезоны, сказал он в интервью в кулуарах Глобального саммита Financial Times Commodities в Лозанне, Швейцария.

Газовая инфраструктура Украины понесла значительный ущерб в рамках стратегии президента России Владимира Путина по изнурению украинских граждан в зимние месяцы. Ущерб оказался больше, чем сообщалось, а это означает, что неясно, сколько поставок понадобится следующей зимой.

Украина будет искать газ в то время, когда предложение на рынке становится все более напряженным, а европейские цены выросли в преддверии сезона создания запасов.

Комментарии Сахарука прозвучали на фоне заявлений США о том, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море и о разработке механизмов реализации запрета на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Украина уже израсходовала свой так называемый буфер или объемы, хранящиеся в подземных хранилищах в качестве резерва, сказал Сахарук. Часть газа должна храниться в подземных хранилищах для поддержания давления и обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации хранилища.

"Эти запасы нужно восстановить. Вот почему объемы здесь также весьма существенны", — сказал Сахарук.

По его словам, в прошлом российские атаки в основном были нацелены на пункты сбора, где топливо очищалось и затем снова закачивалось в транспортную систему, а не на скважины, где добывается газ.

Однако недавние авиаудары сократили добычу газа ключевым государственным производителем "Нафтогаз" на треть, сообщили в прошлом месяце инсайдера. Украине пришлось покупать дорогостоящее замещающее топливо из ЕС.

Даже если атаки на энергетическую инфраструктуру прекратятся, потребуется время, чтобы внутреннее производство Украины нормализовалось, сказал Сахарук и отметил, что российские атаки могут продолжиться.

Ярослав Железняк, народный депутат от политической партии "Голос", председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины, прокомментировал заявление Сахарука.

Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

"Скорей всего это правда. Из-за обстрелов нам в этом году нужно много импорта газа. До 5 млрд кубометров. А это означает много денег. На это уйдет несколько миллиардов долларов. И тут нам или помогут партнеры, или придется докладывать свои", — отметил нардеп.

По словам Ярослава Железняка, партнеры пока не демонстрируют рвение, так как у них есть вопросы по закупке российского оборудования для долгостроя атомных станций.

Напомним, после переговоров президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным 19 марта вражеские дроны и ракеты действительно не атаковали энергетические объекты в Украине. Однако продолжаются ночные атаки сотнями "Шахедов": на последней неделе дроны были нацелены на военные объекты, аэродромы, железную дорогу и ВПК.