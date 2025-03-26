Запаси виснажуються: Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи

Імпортувати доведеться через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та виснаження паливних буферів.

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Україна має намір імпортувати рекордні обсяги газу з Європи, оскільки російські атаки на енергетичну інфраструктуру і швидке виснаження паливних резервів призвели до зростання попиту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Дмитра Сахарука, генерального директора D.Trading, торгового підрозділу ДТЕК.

У період з квітня 2025 року по квітень 2026 року Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу порівняно з максимальним показником в 1 мільярд кубометрів у попередні сезони.

Газова інфраструктура України серйозно постраждала, і навіть якщо атаки з боку Росії припиняться, потрібен час для нормалізації внутрішнього виробництва, а нові атаки не виключені.

"Ми вважаємо, що Україні знадобиться до 5 млрд кубометрів на сезон із квітня 2025 року до квітня 2026 року", — сказав Дмитро Сахарук, генеральний директор D.Trading, торгового підрозділу ДТЕК, найбільшої приватної енергетичної компанії України.

Це можна порівняти з максимальним показником в 1 мільярд кубометрів у попередні сезони, сказав він в інтерв'ю в кулуарах Глобального саміту Financial Times Commodities у Лозанні, Швейцарія.

Газова інфраструктура України зазнала значної шкоди в рамках стратегії президента Росії Володимира Путіна щодо виснаження українських громадян у зимові місяці. Збиток виявився більшим, ніж повідомлялося, а це означає, що неясно, скільки поставок знадобиться наступної зими.

Україна шукатиме газ у той час, коли пропозиція на ринку стає дедалі напруженішою, а європейські ціни зросли напередодні сезону створення запасів.

Коментарі Сахарука прозвучали на тлі заяв США про те, що Росія і Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі і про розробку механізмів реалізації заборони на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Україна вже витратила свій так званий буфер або обсяги, що зберігаються в підземних сховищах як резерв, сказав Сахарук. Частина газу має зберігатися в підземних сховищах для підтримання тиску і забезпечення безпечної та ефективної експлуатації сховища.

"Ці запаси потрібно відновити. Ось чому обсяги тут також досить істотні", — сказав Сахарук.

За його словами, у минулому російські атаки здебільшого були націлені на пункти збору, де паливо очищали, а потім знову закачували в транспортну систему, а не на свердловини, де видобувають газ.

Однак нещодавні авіаудари скоротили видобуток газу ключовим державним виробником "Нафтогаз" на третину, повідомили минулого місяця інсайдера. Україні довелося купувати дороге замісне паливо з ЄС.

Навіть якщо атаки на енергетичну інфраструктуру припиняться, потрібен час, щоб внутрішнє виробництво України нормалізувалося, сказав Сахарук і зазначив, що російські атаки можуть продовжитися.

Ярослав Железняк, народний депутат від політичної партії "Голос", голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які могли завдати шкоди економічній безпеці України, прокоментував заяву Сахарука.

Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

"Скоріше за все це правда. Через обстріли нам цього року потрібно багато імпорту газу. До 5 млрд кубометрів. А це означає багато грошей. На це піде кілька мільярдів доларів. І тут нам або допоможуть партнери, або доведеться докладати свої", — зазначив нардеп.

За словами Ярослава Железняка, партнери поки що не демонструють завзяття, оскільки у них є питання щодо закупівлі російського обладнання для довгобуду атомних станцій.

Нагадаємо, після переговорів президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним 19 березня ворожі дрони та ракети справді не атакували енергетичні об'єкти в Україні. Однак тривають нічні атаки сотнями "Шахедів": останнього тижня дрони були націлені на військові об'єкти, аеродроми, залізницю та ВПК.