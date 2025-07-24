"Черговий доказ терору": ЗС РФ масовано обстріляли одну із ТЕС, – Міненерго

Енергетики ліквідовують наслідки атаки на одну із теплових електростанцій в Україні. У Міненерго не уточнили, про яку саме ТЕС йдеться.

Related video

Росія 24 липня здійснила масований обстріл однієї з теплових електростанцій, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Атака ЗС РФ 24 липня: що відомо

Війська РФ 24 липня атакували ракетами Черкаси. Від вибухів у місті постраждало семеро людей. Крім цього, вибухові хвилі вибили вікна в багатьох квартирах.

Вночі російські дрони атакували Одесу. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура, житлові будинки та обʼєкти в зоні ЮНЕСКО.

У Харкові російський КАБ влучив у багатоповерхівку. Росіяни скинули бомбу біля житлового комплексу.

Нагадаємо, 12 липня біля Запорізької АЕС сталася стрілянина. МАГАТЕ попереджало про загрозу ядерній безпеці. Під час ранкового обходу території співробітники МАГАТЕ виявили багато гільз від малокаліберної зброї поблизу енергоблоків №5 і №6. Видимих пошкоджень, зокрема розбитих вікон, не зафіксували. Стрільба сталася на тлі серії нещодавніх атак із використанням дронів поблизу ЗАЕС та інших ядерних об'єктів в Україні.