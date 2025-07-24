Росіяни скинули КАБи на Харків: у місті пожежі, люди під завалами

За словами мера Ігоря Терехова, ЗС РФ атакували житлову забудову та цивільне підприємство. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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У Харкові російський КАБ влучив у багатоповерхівку. Росіяни скинули бомбу біля житлового комплексу. Нині горять 15 автівок, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляє, що під завалами можуть бути люди.

Фото: Скріншот

"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова", — повідомив міський голова.

Друге потрапляння КАБу було по цивільному підприємству. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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