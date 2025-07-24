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Росіяни скинули КАБи на Харків: у місті пожежі, люди під завалами
За словами мера Ігоря Терехова, ЗС РФ атакували житлову забудову та цивільне підприємство. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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У Харкові російський КАБ влучив у багатоповерхівку. Росіяни скинули бомбу біля житлового комплексу. Нині горять 15 автівок, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляє, що під завалами можуть бути люди.
"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова", — повідомив міський голова.
Друге потрапляння КАБу було по цивільному підприємству. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
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