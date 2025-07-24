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Россияне сбросили КАБы на Харьков: в городе пожары, люди под завалами
По словам мэра Игоря Терехова, ВС РФ атаковали жилую застройку и гражданское предприятие. Информация о пострадавших уточняется.
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В Харькове российский КАБ попал в многоэтажку. Россияне сбросили бомбу возле жилого комплекса. Сейчас горят 15 автомобилей, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщает, что под завалами могут быть люди.
"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка", — сообщил городской голова.
Второе попадание КАБа было по гражданскому предприятию. Информация о пострадавших пока не поступала.
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