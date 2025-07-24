Россияне сбросили КАБы на Харьков: в городе пожары, люди под завалами

По словам мэра Игоря Терехова, ВС РФ атаковали жилую застройку и гражданское предприятие. Информация о пострадавших уточняется.

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В Харькове российский КАБ попал в многоэтажку. Россияне сбросили бомбу возле жилого комплекса. Сейчас горят 15 автомобилей, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщает, что под завалами могут быть люди.

Фото: Скриншот

"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка", — сообщил городской голова.

Второе попадание КАБа было по гражданскому предприятию. Информация о пострадавших пока не поступала.

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