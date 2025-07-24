Серед постраждалих — немовля, якому 28 днів: кількість поранених у Харкові зросла (фото)

Посеред дня ЗС РФ вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова, одна з бомб впала поблизу житлового будинку. У прокуратурі кажуть, що росіяни застосували новий боєприпас — УМПБ-5.

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 33 осіб. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що медична допомога знадобилася двом дітям. 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес, а 17-річний хлопець дістав вибухові поранення з пошкодженням голови.

"До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка — у важкому стані", — передав керівник ОВА.

Будинок, поблизу якого влучив КАБ Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Згодом він додав, що серед постраждалих є немовля. Дівчинка, яка народилася лише 28 днів тому, зазнала гострої реакції на стрес.

Удар КАБами по Харкову: що відомо про наслідки

Синєгубов опублікував фото з місця удару та повідомив, що ЗС РФ атакували район житлової забудови в Шевченківському районі. Одна з бомб впала поблизу будинку.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били "просто по місту, по людях". Ще один КАБ уразив цивільне підприємство.

Мешканці будинку вибігають з під'їзду після удару Фото: ДСНС

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства", — додав президент.

У ДСНС зазначили, що на одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках і локалізували пожежу 7 машин. В іншому місці було пошкоджено гаражі та легкові машини. Окрім того, сталося займання цивільного підприємства.

Фото пожежі на місці удару Фото: ДСНС

Удар по Харкову: чим атакувала Росія

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров повідомив, що удар було завдало двома керованими авіаційними бомбами, спорядженими масою 250 кілограмів. Попередньо, КАБи запустили з міста Строїтель у Бєлгородській області РФ з літаків Су-34.

Рятувальники затушили машини, які загорілись після удару Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У соцмережах опублікували коментар Терехова з місця влучання поблизу багатоповерхівки. З його слів, попередньо, місто атакували двома бомбами типу ФАБ-250. Були зруйновані трансформаторна підстанція і швейне підприємство. Удар прийшовся по житловій забудові центральної частини Харкова.

Місцеве видання "Думка" взяло коментар у представника облпрокуратури, який повідомив, що попередньо був застосований новий боєприпас — УМПБ-5. З його слів, пуски відбулися з відстані приблизно 100 кілометрів, тобто "більше, ніж раніше". Раніше радіус дії сягав 80 кілометрів.

Рятувальники працюють на місці влучання Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Знову використовують Харків як полігон для випробовування нової зброї", — заявив він.

Щодо особливостей представник розповів, що вага бойової частини — 250 кілограмів, і вона складається з товщого металу.

Уламки, знайдені на місці удару у Харкові Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що горіли 15 машин. Була інформація, що під завалами були заблоковані люди.

У Міністерстві енергетики України заявили, що 24 липня ЗС РФ обстріляли одну з теплових електростанцій, яка "не має жодного стосунку до військових обʼєктів". Енергетики наголосили, що йдеться про чергову спробу залякати українців і позбавити народ світла й тепла.