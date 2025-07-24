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Серед постраждалих — немовля, якому 28 днів: кількість поранених у Харкові зросла (фото)

Наслідки удару по Харкову двома КАБами 24 липня
ЗС РФ вдарили по швейному підприємству і житловому комплексу | Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Посеред дня ЗС РФ вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова, одна з бомб впала поблизу житлового будинку. У прокуратурі кажуть, що росіяни застосували новий боєприпас — УМПБ-5.

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 33 осіб. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що медична допомога знадобилася двом дітям. 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес, а 17-річний хлопець дістав вибухові поранення з пошкодженням голови.

"До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка — у важкому стані", — передав керівник ОВА.

Постраждалий багатоповерховий будинок після удару по Харкову 24 липня
Будинок, поблизу якого влучив КАБ
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Згодом він додав, що серед постраждалих є немовля. Дівчинка, яка народилася лише 28 днів тому, зазнала гострої реакції на стрес.

Удар КАБами по Харкову: що відомо про наслідки

Синєгубов опублікував фото з місця удару та повідомив, що ЗС РФ атакували район житлової забудови в Шевченківському районі. Одна з бомб впала поблизу будинку.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били "просто по місту, по людях". Ще один КАБ уразив цивільне підприємство.

Евакуація мешканців пошкодженого будинку після удару по Харкову
Мешканці будинку вибігають з під'їзду після удару
Фото: ДСНС

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства", — додав президент.

У ДСНС зазначили, що на одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках і локалізували пожежу 7 машин. В іншому місці було пошкоджено гаражі та легкові машини. Окрім того, сталося займання цивільного підприємства.

Горить машина внаслідок удару по Харкову 24 липня
Фото пожежі на місці удару
Фото: ДСНС

Удар по Харкову: чим атакувала Росія

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров повідомив, що удар було завдало двома керованими авіаційними бомбами, спорядженими масою 250 кілограмів. Попередньо, КАБи запустили з міста Строїтель у Бєлгородській області РФ з літаків Су-34.

Згорілі машини після удару КАБами по Харкову
Рятувальники затушили машини, які загорілись після удару
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У соцмережах опублікували коментар Терехова з місця влучання поблизу багатоповерхівки. З його слів, попередньо, місто атакували двома бомбами типу ФАБ-250. Були зруйновані трансформаторна підстанція і швейне підприємство. Удар прийшовся по житловій забудові центральної частини Харкова.

Місцеве видання "Думка" взяло коментар у представника облпрокуратури, який повідомив, що попередньо був застосований новий боєприпас — УМПБ-5. З його слів, пуски відбулися з відстані приблизно 100 кілометрів, тобто "більше, ніж раніше". Раніше радіус дії сягав 80 кілометрів.

Місце удару одного з КАБів у Харкові після атаки 24 липня
Рятувальники працюють на місці влучання
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Знову використовують Харків як полігон для випробовування нової зброї", — заявив він.

Щодо особливостей представник розповів, що вага бойової частини — 250 кілограмів, і вона складається з товщого металу.

Уламки КАБу, яким ЗС РФ вдарили по Харкову 24 липня
Уламки, знайдені на місці удару у Харкові
Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що горіли 15 машин. Була інформація, що під завалами були заблоковані люди.

У Міністерстві енергетики України заявили, що 24 липня ЗС РФ обстріляли одну з теплових електростанцій, яка "не має жодного стосунку до військових обʼєктів". Енергетики наголосили, що йдеться про чергову спробу залякати українців і позбавити народ світла й тепла.