Більш тяжкі наслідки: ЗС РФ атакувала Харків КАБом нового типу

ЗС РФ атакували центр Харкова двома КАБАми, кинувши їх у центр міста, а саме в житлову забудову Шевченківського району та по цивільному підприємству. Уперше окупанти використали модифіковану бомбу.

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Унаслідок атаки на Харків 24 липня згоріли щонайменше 15 автомобілів, пошкоджено багатоповерхівки. Відео наслідків прильоту опублікувала Харківська обласна прокуратура.

На кадрах чутно, як виють сирени, а на місці працюють рятувальники та медики. Також слідчі вивчають уламки бомб.

Як повідомляє Харків Times із посиланням на начальника управління з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка, російські окупанти вперше використали для атаки на місто новий тип керованої авіаційної бомби УМПБ-5 із більш руйнівними наслідками.

"Зараз уже росіяни б'ють по Харкову з відстані близько 100 км і знову використовують Харків як полігон для випробування нової зброї. Це нова керована авіаційна бомба з модифікованим модулем планування і корекції. Ми бачимо, що пуски відбулися на відстані близько 100 км, тобто більше, ніж раніше. У цієї бомби бойова частина становить 250 кг, як у ФАБ-250, а також бойова частина безпосередньо складається з більш товстого металу. У використанні зазначених бомб більш жахливі наслідки та більше поранень зазнають саме цивільні особи", — пояснив він.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, відомо про 33 постраждалих. Серед них — двоє 17-річних підлітків, які отримали вибухові травми. Гострі реакції на стрес відчули 28-денне немовля, 10-річна дівчинка та жінка на 15 тижні вагітності.

Серед постраждалих — дитина, якій лише 28 днів Фото: Прокуратура Харьковской области

Ворог не перестає тероризувати не тільки обласний центр, а й Харківщину загалом. Напередодні пізно ввечері внаслідок авіаційного удару ЗС РФ ФАБом-250 по селу Підлиман Ізюмського району загинула ціла сім'я: 57-річна жінка, 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Їхні тіла виявили під завалами зруйнованого будинку.

Під завалами будинку в Підлимані загинула ціла сім'я Фото: Прокуратура Харьковской области

Раніше Фокус писав, що в ніч на 24 липня російські дрони атакували Одесу. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, житлові будинки та об'єкти в зоні ЮНЕСКО. Також виникла пожежа на знаменитому ринку "Привоз".

Ми також повідомляли, що ЗСУ рознесли 2 колони техніки росіян на Харківщині.