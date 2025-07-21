Наступ закінчився ще на ворожій території: ЗСУ рознесли 2 колони техніки росіян на Харкоівщині

Окупанти весь час намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, а задля цього використовують 2 варіанти штурмів — на мототехніці або пішки.

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На Південно-Слобожанського напрямку бійці батальйону безпілотних систем 58-ї бригади ЗСУ знищили 2 колони техніки росіян, яку ті наготували для штурму. Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї бригади з позивним "Армані".

За його словами, окупанти весь час намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, а задля цього використовують 2 варіанти штурмів — на мототехніці або пішки. Іноді трапляється застосування важкої техніки, але вона загалом вона нікуди не доїзджає.

"Вони зараз не йдуть групами в 10 осіб. Вони йдуть по 2 особи. Поступово, щоб отримати менше втрат. На нашому напрямку був наступ за участі 2 колон бронетехніки. Але він закінчився ще на їхній території. Наші засоби безпілотних систем вщент знищили дві колони. Після цього вони зрозуміли — використання бронетехніки є недоцільними", — розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї бригади.

Він зауважив, що їхній підрозділ протистоїть російському 79-му мотострілецькому полку ЗС РФ, який має потужні системи РЕБ і засоби безпілотних систем.

"Екіпажі ворога — дійсно сильні. Саме тому за ними йде постійне полювання. Наші ударні екіпажі постійно намагаються знищити екіпажі ворога. І так само ворог робить. Такі ж заходи", — зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, що бійці підрозділу Signum знищили цілий "автопарк" ЗС РФ на Лиманському напрямку. Для полювання на ворожі автівки захисники використали FPV-дрони.

Також повідомлялося, що два бійці бригади "Сталеві леви" взяли у полон 7 російських окупантів. Ворожі вояки ховалися в норах у Серебрянському лісі.