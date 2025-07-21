Полускали, як горішки: ЗСУ "розібрали" автопарк росіян на Лиманскому напрямку (відео)

Завдяки влаштованому ЗСУ "транспортному колапсу" окупанти втратили 4 одиниці транспорту і місце відпочинку.

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На Лиманському напрямку на Донеччині бійці підрозділу Signum 93-ї бригади ЗСУ рознесли автопарк росіян. Ворожий транспорт "полускали" FPV-дронами. Відео своєї роботи українські захисники із Signum виклали у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що бійці вполювали одне за одним 4 одиниці ворожого транспорту.

"Перша жертва — УАЗ 39094. Повен салон окупантів і бак, який отримав влучне привітання від пілотів. Заправка з вогником. Далі на черзі Буханка. Приїхала на блокпост, але вже нікуди не поїхала. Транспортний колапс в одному акті. Третя машина — Ніва. Їхала швидко, впевнено, але без шансу втекти. Штраф за порушення швидкісного режиму оплачено дроном", — розповідають бійці.

Фінальним акордом полювання став ворожий КамАЗ, який росіяни сховали у сосновому лісі, а біля нього повісили гамак з мрією про відпочинок.

Нагадаємо, що бійці ССО виявили групу росіян, які намагались облаштувати нову позицію. Завдяки злагодженим та оперативним діям операторів ССО спроба ворога закріпитись на місцевості зазнала фіаско.

Також повідомлялося, що бійці 63-ї бригади ЗСУ взяли в полон сімох росіян в Серебрянському лісі. Вони ховалися в норах.