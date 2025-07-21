Застали зненацька з лопатами: бійці ССО зірвали спробу росіян закріпитися на українському кордоні (відео)

Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.

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На одній з ділянок фронту поблизу кордон з РФ російські окупанти проникли вглиб території України і намагалися там окопатися. Їм завадили бійці Сил спеціальних операцій. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Повідомляється, що українські захисники виконували завдання поблизу кордону з Росією. Їхню групу помітив ворог і відкрив вогонь з артилерії, через що бійці ССО змушені були відійти в безпечну зону.

Дорогою вони виявили групу росіян, які облаштовували нові позиції на території України.

"Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію. Завдяки злагодженим та оперативним діям операторів ССО спроба ворога закріпитись на місцевості зазнала фіаско", — йдеться в повідомленні.

Після бою бійці Сил спеціальних операцій повернулися до виконання завдання.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Курському напрямку збивали український БпЛА і втратили ЗРК "Тор". Ворожий комплекс двічі намагався збити ударний БпЛА полку, а після невдачі – покинути скомпрометовані позиції.

Також повідомлялося, що в Серебрянському лісі бійці 63-ї бригади ЗСУ "Сталеві леви" взяли в полон сімох росіян. Ті ховалися в норах.