Застали врасплох с лопатами: бойцы ССО сорвали попытку россиян закрепиться на украинской границе (видео)

Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

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На одном из участков фронта вблизи границы с РФ российские оккупанты проникли вглубь территории Украины и пытались там окопаться. Им помешали бойцы Сил специальных операций. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

Сообщается, что украинские защитники выполняли задачи вблизи границы с Россией. Их группу заметил враг и открыл огонь из артиллерии, из-за чего бойцы ССО вынуждены были отойти в безопасную зону.

По дороге они обнаружили группу россиян, которые обустраивали новые позиции на территории Украины.

"Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию. Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско", — говорится в сообщении.

После боя бойцы Сил специальных операций вернулись к выполнению задания.

Напомним, что ВС РФ на Курском направлении сбивали украинский БпЛА и потеряли ЗРК "Тор". Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА полка, а после неудачи — покинуть скомпрометированные позиции.

Также сообщалось, что в Серебрянском лесу бойцы 63-й бригады ВСУ "Стальные львы" взяли в плен семерых россиян. Те прятались в норах.