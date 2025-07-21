"Были вежливыми и захотели сдаться": двое бойцов ВСУ набрали в плен 7 оккупантов (видео)

Одна группа россиян сдалась без боя, другая — пыталась сопротивляться, но в конце концов тоже сдалась.

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В Серебрянском лесу бойцы 63-й бригады ВСУ "Стальные львы" взяли в плен семерых россиян. Те прятались в норах. Об этом эпизоде рассказали бойцы 63-й бригады.

По их словам, во время пребывания в лесу они обнаружили нору, где прятались двое россиян и заставили их сдаться в плен.

"Они оказались очень вежливыми, захотели без боя сдаться в плен", — рассказывают бойцы.

Они говорят, что неподалеку была еще одна нора, в которой засели оккупанты. Их тоже убеждали сдаться в плен, но они отказались.

Эта группа россиян пыталась сопротивляться — открывала огонь и бросала гранаты, впрочем, впоследствии они также сдались в плен.

Как рассказывают украинские защитники, россияне были очень запуганы, они были уверены, что их расстреляют.

По словам бойцов 63-й бригады, захваченные в плен оккупанты были плохо обеспечены. За несколько дней им сбросили только бутылку воды.

Пленных оказалось семеро, их забрали и передали бойцам смежного подразделения Сил обороны.

Напомним, что на Купянском направлении боец ГУР Минобороны Украины с позывным "Тихон" оказался один на один с российскими оккупантами, которых было пятеро. Ему самостоятельно пришлось отбивать вражеский штурм.

Также сообщалось, что бойцы ГПСУ на американском бронетранспортере выдержали 2 попадания дронами и прямое попадание мины, но несмотря на это смогли добраться до раненых собратьев и эвакуировать их в медпункт.