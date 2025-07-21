"Были вежливыми и захотели сдаться": двое бойцов ВСУ набрали в плен 7 оккупантов (видео)
Одна группа россиян сдалась без боя, другая — пыталась сопротивляться, но в конце концов тоже сдалась.
В Серебрянском лесу бойцы 63-й бригады ВСУ "Стальные львы" взяли в плен семерых россиян. Те прятались в норах. Об этом эпизоде рассказали бойцы 63-й бригады.
По их словам, во время пребывания в лесу они обнаружили нору, где прятались двое россиян и заставили их сдаться в плен.
"Они оказались очень вежливыми, захотели без боя сдаться в плен", — рассказывают бойцы.
Они говорят, что неподалеку была еще одна нора, в которой засели оккупанты. Их тоже убеждали сдаться в плен, но они отказались.
Эта группа россиян пыталась сопротивляться — открывала огонь и бросала гранаты, впрочем, впоследствии они также сдались в плен.
Как рассказывают украинские защитники, россияне были очень запуганы, они были уверены, что их расстреляют.
По словам бойцов 63-й бригады, захваченные в плен оккупанты были плохо обеспечены. За несколько дней им сбросили только бутылку воды.
Пленных оказалось семеро, их забрали и передали бойцам смежного подразделения Сил обороны.
Напомним, что на Купянском направлении боец ГУР Минобороны Украины с позывным "Тихон" оказался один на один с российскими оккупантами, которых было пятеро. Ему самостоятельно пришлось отбивать вражеский штурм.
Также сообщалось, что бойцы ГПСУ на американском бронетранспортере выдержали 2 попадания дронами и прямое попадание мины, но несмотря на это смогли добраться до раненых собратьев и эвакуировать их в медпункт.