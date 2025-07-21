"Були чемними і захотіли здатися": двоє бійців ЗСУ набрали в полон 7 окупантів (відео)

Одна група росіян здалася без бою, інша — намагалася чинити опір, але зрештою теж здалася.

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В Серебрянському лісі бійці 63-ї бригади ЗСУ "Сталеві леви" взяли в полон сімох росіян. Ті ховалися в норах. Про цей епізод розповіли бійці 63-ї бригади.

За їхніми словами, під час перебування в лісі вони виявили нору, де ховалися двоє росіян і змусили їх здатися в полон.

"Вони виявилися дуже чемними, захотіли без бою здатися в полон", — розповідають бійці.

Вони кажуть, що неподалік була ще одна нора, в якій засіли окупанти. Їх теж переконували здатися в полон, але вони відмовилися.

Ця група росіян намагалася чинити спротив — відкривала вогонь і кидала гранати, втім, згодом вони також здалися в полон.

Як розповідають українські захисники, росіяни були дуже залякані, вони були впевнені, що їх розстріляють.

За словами бійців 63-ї бригади, захоплені в полон окупанти були погано забезпечені. За кілька днів їм скинули лише пляшку води.

Полонених виявилося семеро. Їх забрали і передали бійцім суміжного підрозділу Сил оборони.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку боєць ГУР Міноборони України з позивним "Тихон" опинився сам на сам з російськими окупантами, яких було п'ятеро. Йому самотужки довелося відбивати ворожий штурм.

Також повідомлялося, що бійці ДПСУ на американському бронетранспортері витримали 2 влучання дронами та пряме влучання міни, але попри це змогли дістатися поранених побратимів і евакуювати їх до медпункту.