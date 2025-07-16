Витримали кілька влучань: бійці ДПСУ на підбитому БТРі врятували 11 побратимів (відео)

Після першого влучання ворожого дрона на оптоволокні, попри отримані поранення, розрахунок продовжив рух, дістався до точки евакуації.

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Бійці ДПСУ з бригади "Сталевий кордон" на американському бронетранспортері витримали 2 влучання дронами та пряме влучання міни, але попри це змогли дістатися поранених побратимів і евакуювати їх до медпункту. Відповідне відео з’явилося на сайті ДПСУ.

Блискавичну операцію з евакуації поранених побратимів безпосередньо на лінії зіткнення на Курському напрямку, ризикуючи власним життям, провели механік-водій з оператором-навідником одного з підрозділів бригади "Сталевий Кордон". Вони пересувалися на американському бронетранспортері М113.

"Після першого влучання ворожого дрона на оптоволокні, попри отримані поранення, розрахунок продовжив рух, дістався до точки евакуації, забрав трьох тяжко поранених та ще вісьмох бійців з суміжних підрозділів, які тривалий час чекали на заміну", — йдеться в повідомленні.

БТР після влучання

На зворотному шляху бронетранспортер знову потрапив під ворожий обстріл. Цього разу по ньому цілив ворожий міномет. БТР витримав пряме влучання, але продовжив рух і довіз усіх бійців живими до точки призначення.

"Зараз усі поранені бійці на реабілітації, а М113 направлено на ремонт", — розповіли прикордонники.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що десантник 77-ї ОАеБр врятував життя пораненого побратима, вивівши його з-під російського міномета.

Також повідомлялося, що на Донеччині бійці ЗСУ з 93-ї бригади потрапили в полон до росіян, але, на щастя, українським захисникам вдалося втекти.