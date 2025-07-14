"Драпаєм": бійці ЗСУ з мінометного розрахунку втекли з полону у росіян (відео)

Українським захисникам допомогли оператори БпЛА, які скидами зчинили паніку серед росіян.

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На Донеччині бійці ЗСУ з 93-ї бригади Холодний Яр — екіпаж 82-міліметрового міномета потрапили в полон до росіян, які пробралися впритул до їхньої позиції. Українським захисникам вдалося втекти. Як це сталося, вони розповіли у соцмережах.

Подія сталася на позиціях на Кліщіївському напрямку. Через брак української піхоти та "зеленку" російські вояки просочилися на мінометну позицію бійців ЗСУ і оточили їхній бліндаж.

Спершу вони спробували взяти його штурмом, але бійці ЗСУ почали відстрілюватися і тримали оборону, не даючи окупантам зайти. Окупанти почали закидувати бліндаж грантами і поранили одного із українських захисників.

Штурм і перемовини з росіянами, які закликали здатися в полон, тривали майже 2 години, але українські військові тягнули час. Далі окупанти знайшли бензин і залили ним бліндаж, аби підпалити.

Зрештою українські захисники змушені були здатися, але в цей час до їхнього бліндажу дісталися безпілотники ЗСУ і почалися скиди. Під час метушні, яку вони викликали серед росіян, один із бійців ЗСУ зміг втекти, а окупанти намагалися сховатися в український бліндаж.

Один з окупантів дістав осколкове поранення, через дим, їм було важко дихати і вони запанікували. Українські захисники цим скористалися і втекли.

"Зустрічаю Макса. Він виліз з бліндажа, стоїть. Кажу: "Ну що?". Він: "Драпаєм!". І ми ото драпанули удвох у наш бік", — згадує один з бійців.

Бійці за допомогою українських дронів дісталися до своїх позицій.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ потрапив в полон до росіян, втік звідти і врятував побратимів. Група бійців потрапила у ворожу засідку і потім в полон. Кількох бійців росіяни розстріляли.

Також повідомлялося, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ відбили у ворога позиції і за допомогою роботів взяти в полон вояків ЗС РФ.