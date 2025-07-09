Вперше в історії: росіяни здалися в полон роботам ЗСУ на Харківщині (відео)

Після першої хвилі атаки окупанти дістали ватман і написали на ньому, що хочуть здатися в полон.

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На одній з ділянок фронту бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли відбити у ворога позиції завдяки роботизованим системам та дронам, а також вперше в історії війни за допомогою роботів взяти в полон росіян. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБр.

"Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової. Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів", — йдеться в повідомленні.

Бійці розповідають, що атакували ворожі позиції FPV-дронами та наземними роботизованими комплексами-камікадзе. Коли бліндаж росіян достатньо рознесли і до них наближався робот-камікадзе, щоб підірвати ще раз, вони подали знаки, що здаються в полон.

Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до українських рубежів, і згідно з регламентом взяли в полон.

"Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами. Це робота підрозділу НРК "NC13" з роти БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бату. І це — перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ", — наголосили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, що під Костянтинівкою на Донеччині російські атаки відбивають наземні роботизовані комплекси. Роботи не раз під'їздили до ворожого бліндажа, заповненого окупантами, залишали там вибухівку, яку потім дистанційно підривали.

Також повідомлялося, що поблизу Куп'янська на Харківщині росіяни почали використовувати наземних роботів.