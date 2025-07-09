Впервые в истории: россияне сдались в плен роботам ВСУ на Харьковщине (видео)

После первой волны атаки оккупанты достали ватман и написали на нем, что хотят сдаться в плен.

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На одном из участков фронта бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли отбить у врага позиции благодаря роботизированным системам и дронам, а также впервые в истории войны с помощью роботов взять в плен россиян. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБр.

"Впервые в истории оккупанты капитулировали перед наземными работами Третьей штурмовой. Без пехоты и без потерь. Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказывают, что атаковали вражеские позиции FPVдронами и наземными роботизированными комплексами-камикадзе. Когда блиндаж россиян достаточно разнесли и к ним приближался робот-камикадзе, чтобы взорвать еще раз, они подали знаки, что сдаются в плен.

Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к украинским рубежам, и согласно регламенту взяли в плен.

"Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами. Это работа подразделения НРК "NC13" из роты БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бата. И это — первый в современной войне подтвержденный успешный штурм исключительно беспилотных платформ", — отметили в Третьей штурмовой.

Напомним, что под Константиновкой Донецкой области российские атаки отражают наземные роботизированные комплексы. Роботы не раз подъезжали к вражескому блиндажу, заполненному оккупантами, оставляли там взрывчатку, которую потом дистанционно взрывали.

Также сообщалось, что вблизи Купянска на Харьковщине россияне начали использовать наземных роботов.