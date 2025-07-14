"Драпаем": бойцы ВСУ из минометного расчета сбежали из плена у россиян (видео)

Украинским защитникам помогли операторы БпЛА, которые сбросами вызвали панику среди россиян.

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В Донецкой области бойцы ВСУ из 93-й бригады Холодный Яр — экипаж 82-миллиметрового миномета попали в плен к россиянам, которые пробрались вплотную к их позиции. Украинским защитникам удалось сбежать. Как это произошло, они рассказали в соцсетях.

Происшествие произошло на позициях на Клещеевском направлении. Из-за нехватки украинской пехоты и "зеленки" российские воины просочились на минометную позицию бойцов ВСУ и окружили их блиндаж.

Сначала они попытались взять его штурмом, но бойцы ВСУ начали отстреливаться и держали оборону, не давая оккупантам зайти. Оккупанты начали забрасывать блиндаж грантами и ранили одного из украинских защитников.

Штурм и переговоры с россиянами, которые призывали сдаться в плен, продолжались почти 2 часа, но украинские военные тянули время. Далее оккупанты нашли бензин и залили им блиндаж, чтобы поджечь.

В конце концов украинские защитники вынуждены были сдаться, но в это время до их блиндажа добрались беспилотники ВСУ и начались сбросы. Во время суматохи, которую они вызвали среди россиян, один из бойцов ВСУ смог убежать, а оккупанты пытались спрятаться в украинский блиндаж.

Один из оккупантов получил осколочное ранение, из-за дыма, им было трудно дышать и они запаниковали. Украинские защитники этим воспользовались и убежали.

"Встречаю Макса. Он вылез из блиндажа, стоит. Говорю: "Ну что?". Он: "Драпаем!". И мы вот драпанули вдвоем в нашу сторону", — вспоминает один из бойцов.

Бойцы с помощью украинских дронов добрались до своих позиций.

Напомним, что боец ВСУ попал в плен к россиянам, сбежал оттуда и спас собратьев. Группа бойцов попала во вражескую засаду и затем в плен. Нескольких бойцов россияне расстреляли.

Также сообщалось, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отбили у врага позиции и с помощью роботов взять в плен воинов ВС РФ.