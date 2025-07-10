Боец ВСУ попал в плен к россиянам, сбежал оттуда и спас побратимов (видео)

Группа бойцов попала во вражескую засаду и затем в плен. Нескольких бойцов россияне расстреляли.

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Военнослужащий ВСУ Анатолий Осуховский с позывным "Лондон" последние 25 лет до полномасштабного вторжения жил в Великобритании в Лондоне. Там он имел свой небольшой гостиничный бизнес, и дела у него шли неплохо. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он оставил свой бизнес и вернулся в Украину, где добровольцем вступил в ряды ВСУ. Об этом военный рассказал проекту Pro UA.

"24 февраля невозможно забыть. У нас 2 часа разницы во времени. Позвонила моя кума и сказала "У нас война". А мы на второй день должны были ехать в Дубай на отдых. Слов не было, я уже понял, что отдыха не будет. Как я мог себе позволить отдыхать, греться на солнце, когда у меня братья и мама в Украине", — рассказал Анатолий Осуховский.

Он вспоминает один случай, когда его группа на одном из участков фронта получила приказ поддержать смежные силы. Группа в составе 3 человек начала движение и попала в засаду, русских было 10 человек.

"Мы проходили возле кустов. 4 человека спереди, 4 сзади. Мы не успели даже автоматы поднять. Секунда дела и нас повалили на землю. Я не был готов к плену. Автоматы были наставлены к нашим головам, и мы все думали, что нас расстреляют", — рассказал военный.

Пленных украинских защитников допросили, также с ними были три пленных пограничника, потом еще привели 2 львовских десантников и трех бойцов из 80-й бригады. Нескольких пленных россияне расстреляли. Между собой оккупанты разговаривали и планировали атаки на украинские позиции в ближайшем лесу через поле.

Военный говорит, что походил к нескольким пленным ребятам и предлагал напасть на россиян, но они отказывались. Затем их связали, забрали телефоны и банковские карты. "Лондон" воспользовался моментом и убежал через поле.

Он начал ползти по заминированному полю, замечая противотанковые мины и все время боялся не наступить на противопехотную мину. Так он прополз почти 6 километров на коленях — его спасли наколенники.

Далее военный начал пробирался в направлении украинских позиций и хотел передать услышанную в разговорах россиян информацию о спланированной атаке позиций украинских защитников.

"Вышел прямо на блиндаж. Услышал разговор — русский язык. Я уже не имел сил, у меня настроение исчезло, и через минуты две я услышал украинскую речь. Язык имеет значение. Я просто встал и пошел к ребятам", — рассказал Анатолий.

Далее украинские военные связались с командиром и Анатолий ему передал всю информацию, которую услышал от россиян, он сбросил все точки, где их задержали и куда россияне должны заходить, чем спас жизнь украинских защитников, которые находились на позициях в лесу.

Напомним, что россияне атаковали позиции ВСУ. Завязался бой, в результате которого несколько украинских защитников получили ранения и не могли самостоятельно эвакуироваться.

Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отбили у врага позиции и с помощью роботов взять в плен воинов ВС РФ.