Бойцы ГУР на Лиманском направлении прорвались на позиции ВСУ и забрали тяжелораненых (видео)
Россияне атаковали позиции ВСУ. Завязался бой, в результате которого несколько украинских защитников получили ранения и не могли самостоятельно эвакуироваться.
На Лиманском направлении ВС РФ атаковали позиции ВСУ. Ситуация для украинских бойцов осложнилась тем, что среди них были тяжелораненые. Удержать позиции им помогли бойцы ГУР Минобороны и 3-й штурмовой бригады. Об этом сообщили в телеграмм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.
Так, на одном из участков фронта на Лиманском направлении россияне атаковали позиции ВСУ. Завязался бой, в результате которого несколько украинских защитников получили ранения и не смогли его продолжить. Они рисковали потерять позицию.
На помощь им пришли бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО и Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Они удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.
"Несмотря на непрерывные вражеские артобстрелы, авиаудары и атаки дронов, разведчики и пехотинцы также совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения нескольких тяжелораненых военных Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что на одном из участков фронта бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли отбить у врага позиции благодаря роботизированным системам и дронам, а также впервые в истории войны с помощью роботов взять в плен воинов ВС РФ.
Также сообщалось, что ВСУ одним ударом дрона уничтожили весь мототранспорт россиян, который те собрали для штурма.