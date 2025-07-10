Бійці ГУР на Лиманському напрямку прорвалися на позиції ЗСУ і забрали важкопоранених (відео)
Росіяни атакували позиції ЗСУ. Зав'язався бій, внаслідок якого кілька українських захисників отримали поранення і не могли самостійно евакуюватися.
На Лиманському напрямку ЗС РФ атакували позиції ЗСУ. Ситуація для українських бійців ускладнилася тим, що серед них були важкопоранені. Втримати позиції їм допомогли бійці ГУР Міноборони та 3-ї штурмової бригади. Про це повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.
Так, на одній з ділянок фронту на Лиманському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ. Зав'язався бій, внаслідок якого кілька українських захисників отримали поранення і не змогли його продовжити. Вони ризикували втратити позицію.
На допомогу їм прийшли бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО та Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.
Вони утримали позиції українських сил і знищили низку важкодоступних бліндажів із окупантами.
"Попри безперервні ворожі артобстріли, авіаудари та атаки дронів, розвідники й піхотинці також здійснили успішну вилазку за "нуль" для порятунку кількох важкопоранених військових Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли відбити у ворога позиції завдяки роботизованим системам та дронам, а також вперше в історії війни за допомогою роботів взяти в полон вояків ЗС РФ.
Також повідомлялося, що ЗСУ одним ударом дрона знищили увесь мототранспорт росіян, який ті назбирали для штурму.